Borja Quiza: "Es interesante que el público pueda ver que los intérpretes no tenemos miedo a arriesgar"

Un momento de la presentación de 'María de Buenos Aires', con Borja Quiza y Teresa Garzón al centro Cedida

Borja Quiza, barítono gallego nacido en Ortigueira, ha asumido el reto de la dirección artística y la caracterización en una producción propia de la clásica ópera-tango 'María de Buenos Aires', del poeta Horacio Ferrer y el músico Astor Piazzolla, que llega a A Coruña este sábado 4 de julio, con una única representación en el teatro Colón.

Estrenada en julio de 2025 en el Festival Ópera a Quemarropa de Madrid, la producción ofrece una reinterpretación del universo sonoro de Piazzolla, a través de la música electrónica, y cuenta la historia de María –un personaje femenino esencial del Buenos Aires nocturno de la posguerra– con una puesta en escena inspirada en algunos cuentos infantiles de trasfondo oscuro como 'Caperucita roja' o 'La bella durmiente'.

¿Qué podría decir sobre el equipo de esta producción?

Este es un equipo fantástico. Empezando por Teresa Garzón, que es el alma de esta producción, como directora de escena, coreógrafa e intérprete principal, en el papel de María de Buenos Aires. Luego, el estupendo trabajo del compositor y productor musical gallego Mario Cortizo, que ha hecho los arreglos con una versión libre de la partitura. Fernando Briones al teclado y la guitarra, Cibrán Seixo en el violín, Vadim Yukhnevich en el acordeón, Daniel González Penas en los clarinetes... Son todos grandísimos músicos, casi todos gallegos. Además, llevamos dos bailarines estupendos: Marcos Martín Cano y Fernando Trujillo. Un equipo elegido por mí, con gente que conozco muy bien, con la que he trabajado durante muchos años en distintas producciones. Un talento joven espectacular y creo que por eso funciona tan bien esta producción con una visión muy diferente, muy contemporánea.

Una escena de la producción Cedida

¿Cómo ha sido para usted asumir el rol de director artístico, además del canto y la danza?

Como director artístico, he elegido el equipo. Por otra parte, además de ópera, yo canto bastante zarzuela, por eso estoy acostumbrado a cantar y a hacer texto hablado. A bailar, no tanto, pero Teresa (Garzón) me ha puesto a bailar porque creemos que lo interesante de esta producción es que se diluyen las líneas entre disciplinas. Precisamente ella, que a priori es bailarina, coreógrafa y actriz, en 'María de Buenos Aires' también canta. Los bailarines también tararean algo y dicen un poco de texto. Así que todos hacemos de todo, lo cual creo que ha dado un resultado muy interesante, el hecho de que el público pueda ver cómo los intérpretes no tienen miedo a arriesgar ni a traspasar sus líneas habituales.

¿Es eso lo más desafiante de esta producción para Borja Quiza como artista?

Sí. Pero también que es una obra muy particular, de un género único. Es una obra que se inventó Piazzola. Después del éxito de 'Jesucristo Superstar' como ópera-rock, él quiso hacer su ópera-tango, un género que se inventa y no ha vuelto a haber otra ópera-tango en la historia. No es ópera, no es un musical, no es un espectáculo de danza, no es una suite orquestal y a la vez lo es todo.

¿Es una novedad en A Coruña?

Creo que es la primera vez que se representa esta obra en la ciudad y eso supone un reto también, porque será un hito musical. Es un gran desafío, porque estoy bastante acostumbrado al público de esta ciudad y a hacer incursiones fuera de lo que se supone que es mi género. Siempre me he preocupado de borrar la línea que se supone que separa la lírica de la música popular, que hoy en día nos separa de los demás géneros. Me gusta mucho que todo se alimente de todo y eso hace que esta versión de 'María de Buenos Aires' sea mucho más interesante porque hay algo de lírico, que es el mundo del que yo vengo, pero la propia obra me influye para que yo sea un poco más popular. Creo que hay una simbiosis muy interesante.

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¿Cómo ha sido la acogida del público?

Lo más resaltante de esta versión nuestra es que tiene una dramaturgia muy lineal. De un texto, a priori, muy complejo, Teresa (Garzón) hace una dramaturgia como de un cuento irónico, lo que permite que se entienda mucho mejor la historia, desde un enfoque muy feminista y muy emocional. De hecho, el final es desolador y te destruye, porque hay una conexión muy intensa con el público. A nivel musical, hemos hecho una versión libre fusionada con música electrónica, una de las especialidades de Mario Cortizo. Hemos sustituido la versión original con una propuesta muy en el lenguaje del teatro actual que resulta muy cercana; algo que el público puede agradecer y disfrutar en una sala.

Después de 'María de Buenos Aires', ¿cuáles son sus planes?

La obra, que se presentó anteriormente en Ferrol y Lugo, estará el 17 de julio en Granada, y en noviembre se presentará en Menorca, Lanzarote y Tenerife. El 9 de agosto, dentro del programa de las Fiestas de María Pita, estaré en el teatro Colón con un concierto homenaje a Frank Sinatra. Será un trío de jazz –saxo, piano y contrabajo–, que se llama 'As time goes by' y con entrada gratuita. Y, tras eso, abriré la temporada de zarzuela con 'La verbena de la Paloma' en septiembre.