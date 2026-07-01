Belén do Campo mantiene un encuentro institucional con el nuevo director del Museo de Bellas Artes, Manuel Mosquera  

Manuel Mosquera, nuevo director del Museo de Bellas Artes y Belén do Campo, en su primera reunión institucional, este miércoles Cedida

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, mantuvo este miércoles un primer encuentro institucional con el nuevo director del Museo de Bellas Artes de A Coruña, Manuel Mosquera, tras su reciente nombramiento por parte de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude.

Durante la reunión, la delegada le trasladó sus felicitaciones por asumir esta nueva responsabilidad y destacó su amplia trayectoria profesional, estrechamente vinculada al museo desde finales de la década de los ochenta. “Manuel Mosquera coñece á perfección esta institución, da que formou parte durante practicamente toda a súa carreira profesional, contribuíndo de maneira decisiva ao seu crecemento e á súa apertura á sociedade a través da difusión cultural e dos programas educativos”, señaló.

La delegada se mostro convencida de que esta experiencia permitirá dar continuidad al proceso de modernización y dinamización del Museo de Bellas Artes, reforzando su papel como una de las principales instituciones culturales de Galicia.

Programación

Durante el encuentro la representante del Gobierno autonómico conoció de primera mano la programación cultural y educativa prevista para este verano, así como las principales actividades que desarrollará el centro en los próximos meses.

Repasaron las actividades previstas por el museo y pusieron en común la oferta dirigida a todos los públicos, con una especial atención a las propuestas de carácter educativo y familiar que se celebrarán durante el período veraniego.

Entre ellas destacan los Obradoiros de Verán 2026: 'Inspirar para crear', que se desarrollarán entre el 7 de julio y el 28 de agosto, en ocho turnos, de martes a viernes, de 10 a 14 horas, dirigidos a niños de entre 6 y 12 años. Impartidos por la artista Gosia Trebacz, estos talleres combinan el descubrimiento de la colección permanente del museo con actividades creativas que fomentan la observación, la imaginación y la expresión artística a través de diferentes técnicas y materiales.

La delegada de la Xunta destacó a importancia de iniciativas como esta, que “achegan a arte aos máis pequenos dun xeito participativo e lúdico, convertendo o museo nun espazo vivo de aprendizaxe, creatividade e convivencia durante o verán”.

En la reunión también abordaron la programación expositiva, en la que sobresale la muestra temporal 'Habana Mater. 2003-2023. Luis Gabú', abierta al público hasta el 31 de octubre. La exposición, organizada en colaboración con el fotógrafo coruñés Luis Gabú y el equipo técnico del museo, ofrece un recorrido por dos décadas de trabajo fotográfico alrededor de la ciudad de La Habana y de su realidad social y humana. En septiembre están también previstas conferencias, películas y visitas guiadas a la exposición, relacionadas con Cuba.

Asimismo, adelantó que en el último trimestre del año está prevista la exposición 'Xeneración de Oriente'. Además, en esta época retornarán los talleres de familia y se seguirá trabajando en el ámbito educativo, potenciando proyectos fuera del museo entre alumnos de secundaria y bachillerato.

Además, a partir del 8 de septiembre se retomaran las actividades del curso escolar, que en el 25-26, contaron con la participación de 10.000 alumnos y 400 grupos, con visitas de 1 hora de duración como mínimo, dinamizadas con diferentes actividades y visitando la exposición permanente para alumnos desde infantil hasta bachillerato.

Anterior mandato

No encontro tamén quixo recoñecer o extraordinario labor desenvolvido pola anterior directora, Ángeles Penas, con motivo da súa recente xubilación, tras máis de tres décadas á fronte do museo. A delegada destacou que baixo a súa dirección o centro experimentou unha importante transformación, consolidándose como un referente na conservación, investigación e difusión do patrimonio artístico galego.

Neste sentido, lembrou que durante o mandato de Ángeles Penas o museo impulsou a ampliación e enriquecemento das súas coleccións, incrementou de maneira significativa a programación de exposicións temporais de gran relevancia, reforzou a súa actividade educativa e divulgativa e estreitou a colaboración con outras administracións e coleccionistas privados.

Traxectoria Manuel Mosquera

O novo director iniciou a súa vinculación co Museo de Belas Artes como bolseiro a finais dos anos oitenta e participou no proxecto museolóxico da actual sede inaugurada en 1995. Desde 1998 desenvolveu de forma continuada a súa actividade profesional no centro, desempeñando diferentes responsabilidades, especialmente á fronte da área de Difusión e Acción Cultural, desde a que promoveu numerosas iniciativas educativas e actividades destinadas a achegar o museo a todos os públicos.

Co seu nomeamento, a Xunta aposta pola continuidade e polo profundo coñecemento da institución para seguir fortalecendo o papel do Museo de Belas Artes da Coruña como espazo de referencia para a conservación, investigación e difusión do patrimonio artístico de Galicia.