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A Coruña

Tres proyectos llegan al Puerto Exterior de A Coruña con una inversión de 2,5 millones de euros

Galigrain amplía sus instalaciones con un taller y un edificio de oficinas. Hormigones Carral crece con dos silos

Iván Aguiar
Iván Aguiar
30/06/2026 04:15
Instalaciones de Hormigones Carral en el Puerto Exterior de Langosteira
Instalaciones de Hormigones Carral en el Puerto Exterior de Langosteira
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El Puerto Exterior de Langosteira suma nuevos proyectos que aumentarán la actividad portuaria existente. En concreto, se trata de tres iniciativas promovidas por Galigrain, del grupo Nogar, y Hormigones Carral, que han decidido aumentar sus instalaciones. Estas tres actuaciones suponen una inversión que ronda los 2,5 millones de euros.

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La de mayor envergadura corresponde a Hormigones Carral, que ampliará por tercera vez sus instalaciones y su superficie de ocupación en el Puerto Exterior. Esta empresa obtuvo recientemente la correspondiente licencia de obra por parte del Ayuntamiento de Arteixo (municipio en el que se ubican las instalaciones portuarias), en la que se detalla que destina un presupuesto de ejecución material de 1,2 millones de euros.

La autorización municipal recoge que se ejecutarán “dos nuevos silos” (la cimentación quedará prevista para albergar otros dos más en el futuro), con “sus correspondientes básculas a pie de boca, filtros, escalera de acceso a la parte superior de los silos y caseta para albergar cuadros eléctricos”. Esta obra se realizará en un espacio de 1.850 metros cuadrados.

Hormigones Carral es la compañía decana en las instalaciones de la dársena de  Langosteira, ya que fue la primera empresa en implantarse con una superficie en el recinto en el año 2012.

Uso administrativo

Galigrain, del Grupo Nogar, ha decidido acometer dos nuevos proyectos, para los cuales ya cuenta con licencia de obra del Consistorio arteixán. Uno es la construcción de un nuevo edificio de oficinas y vestuarios, que tendrá capacidad para 156 personas, según recoge la autorización municipal. Ocupará una superficie de 843 metros cuadrados y tendrá tres alturas (bajo y dos pisos). El presupuesto de ejecución material es de 950.000 euros.

Otra actuación que promueve esta empresa estibadora es la ejecución de un taller de mantenimiento que ocupará una superficie de 439 metros cuadrados y tendrá una altura de casi ocho metros. Esta instalación se destinará al mantenimiento, reparación y lavado de la maquinaria que utiliza en las operaciones de carga y descarga de mercancías. El presupuesto previsto por Galigrain para esta obra asciende a un total de 322.000 euros, según detalla la documentación de la licencia de obra. l

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