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A Coruña

Nace '15Khood', el proyecto para reunir a todos los artistas urbanos de A Coruña

Los músicos actuarán este viernes en The Clab

Jorge Riveiro
Jorge Riveiro
30/06/2026 20:03
El artista Coccolexa, cabeza de cartel de '15Khood'
El artista Coccolexa, invitado de '15Khood'
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Surgida directamente de las calles, una nueva hermandad de artistas urbanos se ha creado en A Coruña para impulsar a aquellos músicos  emergentes o que no cuentan con la plataforma como para lanzar su carrera. El nombre: '15Khood'. Un proyecto, lanzado por la artista Mai Díaz, que decide apostar por construir un espacio donde el talento local de toda la provincia, todos los 'quincemiles', pueda compartir escenario, crear conexiones y crecer en comunidad. E inaugurarán esta sociedad con un concierto en The Clab este viernes, a las 22.30, en el que participarán diversos músicos locales y al que acudirá como invitado el granadino Coccolexa, cabeza de cartel de una cita destinada a unir la escena underground.

La promotora, Mai Díaz, comenta que no está sola: "Tengo un equipo que me está ayudando. Lo que estamos intentando es crear una comunidad de artistas emergentes de toda A Coruña, no solo de la ciudad. '15000' engloba toda la provincia". El proyecto fue evolucionando y creciendo con los seguidores que fueron llegando, y dio un paso de gigante cuando Díaz dio con Emilio Ron, empresario hostelero y dueño de The Clab. "De Emilio estoy teniendo una ayuda inmensa, cosa que agradezco mucho. Se está portando increíble con nosotros, dándonos contactos de sponsors, de ticketeras…", explica. Otra figura clave fue su padre, al que agradece el apoyo: "Es quien me ha dado las fuerzas para montar todo esto, sin él yo no me habría armado de valor para montar la que estoy montando".

La artista y promotora del evento, Mai Díaz
La artista y promotora del evento, Mai Díaz
Cedida

Así, en los últimos tiempos Díaz ha buscado a "gente que pudiese querer estar en esa comunidad, y ya los tenemos, reunimos a mucha gente de distintos géneros urbanos". El concierto de '15KHood', así, reunirá a artistas locales como DFranco, La Vepe, Nhoa, Javi_Iga, ESSI23 o Sofi Peries. "No pensaba que fuese a tener tanto tirón, en un par de días gané 300 seguidores en instagram sin haber hecho casi nada, y me di cuenta de que esto podría gustar", resume Díaz. 

La siguiente edición, dice, sería más "amplia": "Ya conocí a un chico de Santiago que me ha robado el corazón, si se hace otra edición podría meterlo porque Santiago o cualquier aldea de la provincia también son 15000. Si hay algún artista que apenas canta para sus colegas, esto puede servirles para hacer comunidad", insiste. "Mi idea es crear comunidad. No es fácil, pero intento no forzarlo y creo que está yendo fluido", sentencia.

Cartel del concierto de '15Khood'
Cartel del concierto de '15Khood'
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