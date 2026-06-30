Los millones de euros que se disputan Inditex y Hacienda en cuatro casos en el Tribunal Supremo

Un dependiente coloca varias prendas de ropa en una tienda de Zara Europa Press

El Tribunal Supremo será el encargado de dilucidar una disputa judicial que mantienen la Agencia Tributaria española e Inditex con motivo del Impuesto del Valor Añadido (IVA) y la Tarifa Exterior Común (TEC) correspondiente a la importación de ropa procedente del extranjero, principalmente de la zona de Asia.

En concreto, recientemente ha aceptado a trámite cuatro casos presentados por diferentes empresas del grupo textil (Massimo Dutti, Inditex y Zara Home España en dos reclamaciones) tras analizar los hechos y considerar que es necesario establecer jurisprudencia que aclare futuros casos que se encuentren en la misma situación.

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Las resoluciones emitidas por los magistrados del Supremo desvelan la mayor parte de las cuantías económicas en disputa, aunque no todas en su totalidad. Lo que ha trascendido hasta la fecha es que están en juego cerca de seis millones de euros en total.

La empresa con sede central en Arteixo impugnó varias liquidaciones tributarias de los ejercicios 2013, 2014 y 2015 derivadas de actas de disconformidad por el IVA a la importación y la Tarifa Exterior Común (TEC).

Origen

El conflicto surgió a raíz de que la Inspección de los Tributos denegó a Inditex la aplicación del régimen aduanero de “ventas sucesivas” para calcular el valor en aduana de las mercancías importadas.

La Agencia Tributaria determinó que una parte muy importante de los productos se vinculaban a depósitos aduaneros en España pero luego se reenviaban a terceros países fuera de la Unión Europea, como Estados Unidos o México.

La Administración española consideró, al no ser introducidas de manera inequívoca para su comercialización en el mercado de la UE, que se incumplían los requisitos del régimen y procedió a realizar una regularización que ahora está en disputa en los tribunales. La multinacional textil discrepa y apunta a la existencia “de actos propios de la Administración Tributaria” con diferente criterio y “la improcedente aplicación retroactiva del cambio de criterio”. Además, defiende que contaba con una autorización del departamento de Aduanas desde 2005 para acogerse al sistema de ventas sucesivas que había aplicado.

El Tribunal Supremo considera “conveniente” profundizar sobre “los elementos configuradores del principio de confianza legítima” en este caso. Concluye que es necesario determinar si la Administración pública puede, “con carácter retroactivo”, emplear un “criterio inédito cuando, en inspecciones de carácter general precedentes” sobre distintas entidades del mismo grupo, se abstuvo de regularizar”, sin que se haya producido “alteración fáctica ni normativa en el tiempo”, según recogen los cuatro autos emitidos recientemente.

Esta disputa llega al alto tribunal español después de que Inditex no tuviese éxito con sus reclamaciones en el Tribunal Económico-Administrativo Central ni en la Audiencia Nacional. Eso sí, los autos del Supremo recogen que existió un voto particular discrepante de un magistrado que daba la razón a la multinacional textil.