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A Coruña

Mamma Mia! llega a A Coruña como última parada antes del cierre de la gira en Barcelona

El espectáculo basado en las canciones 23 más míticas del grupo sueco ABBA se estrenó hace más de 25 años en Londres

Efe
30/06/2026 14:28
Un momento de la presentación de Mamma Mía!
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El musical Mamma Mia! llega el próximo 16 de julio con funciones hasta el 26, como última parada antes del cierre de la gira en Barcelona.

El espectáculo basado en las canciones 23 más míticas del grupo sueco ABBA se estrenó hace más de 25 años en Londres y fue traducido a más de 15 idiomas, con su llegada a España en 2004 y con la actual compañía desde 2022.

Estuvo las primeras tres temporadas en Madrid, en teatro Rialto de la Gran Vía, y a partir de ahí empezó una gira que tiene el Palacio de la Ópera de A Coruña como su escenario número 17 y último, pues después solo quedan fechas en Barcelona, en el Teatre Tívoli, donde ya ha estado.

A Coruña acogerá catorce funciones entre el 16 y el 26 de julio, con doble sesión varios días y 25.000 entradas a la venta.

Una escena de 'Mamma Mia!'

Cuenta atrás para la llegada de 'Mamma Mia!', que cerrará su gira en A Coruña

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La protagonista será Verónica Ronda, que tiene el papel de Donna, y que ha explicado en la rueda de prensa de presentación del espectáculo que A Coruña será su última parada, pues deja el musical por otro de la misma productora.

El concejal de Cultura y Turismo de A Coruña, Gonzalo Castro, ha incidido en la estrategia de captación de eventos culturales de primer nivel que llevan al aumento de las visitas turísticas, un ámbito en el que espera superar el millón de pernoctaciones del año pasado.

La delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, ha defendido que A Coruña se consolida como escenario de referencia para la celebración de grandes eventos culturales.

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