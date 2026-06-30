Los niños de la Luis Seoane se gradúan de la mano de los veteranos de la Torrente Ballester

Alumnos y residentes, de la mano esta tarde en la escuela Luis Seoane Javier Alborés

Los alumnos de la Escuela Infantil Luis Seoane son desde esta tarde un poco más mayores gracias en parte a los veteranos de la residencia Torrente Ballester. Y es que los estudiantes de dos años del colegio llevaron a cabo una ya tradicional graduación, como parte del programa ‘Recuérdame’, en la que compartieron una jornada llena de actividades que puso colofón a un curso en que compartieron multitud de experiencias con los usuarios de la residencia.

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Como explica Felicidad Casás, directora de la Luis Seoane, se trató de un acto “muy emocional y muy bonito” tanto para los niños como para los mayores. “Hoy graduamos a los peques, vinieron los ‘abuelitos’ a la escuela, desfilaron juntos y luego les dimos un diploma acreditativo a todos. Fueron 18 niños, 18 ‘abuelos’ y las familias de los estudiantes”, comentó.

“Es algo que vamos a seguir haciendo porque funciona muy bien, transmite muchos valores a los más pequeños y es muy bonito. Todo el mundo nos dice que es genial, los ‘abuelitos’ incluso nos piden que se hagan más cosas, que se hagan actividades más seguidas”, celebra Casás. Para finalizar el acto se proyectó un videoresumen del programa y luego merendaron todos juntos.