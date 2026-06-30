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A Coruña

Los niños de la Luis Seoane se gradúan de la mano de los veteranos de la Torrente Ballester

Cerca de 20 alumnos y otros tantos residentes desfilaron esta tarde en el patio de la escuela

Redacción
30/06/2026 18:03
Alumnos y residentes, de la mano esta tarde en la escuela Luis Seoane
Alumnos y residentes, de la mano esta tarde en la escuela Luis Seoane
Javier Alborés
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Los alumnos de la Escuela Infantil Luis Seoane son desde esta tarde un poco más mayores gracias en parte a los veteranos de la residencia Torrente Ballester. Y es que los estudiantes de dos años del colegio llevaron a cabo una ya tradicional graduación, como parte del programa ‘Recuérdame’, en la que compartieron una jornada llena de actividades que puso colofón a un curso en que compartieron multitud de experiencias con los usuarios de la residencia. 

Galería

Mira las imágenes de la graduación más tierna de A Coruña

Como parte del programa 'Recuérdame' este martes 30 de junio los más pequeños de la Luis Seoane desfilaron de la mano de los veteranos de la Torrente Ballester durante su acto de gradoVer más imágenes

Como explica Felicidad Casás, directora de la Luis Seoane, se trató de un acto “muy emocional y muy bonito” tanto para los niños como para los mayores. “Hoy graduamos a los peques, vinieron los ‘abuelitos’ a la escuela, desfilaron juntos y luego les dimos un diploma acreditativo a todos. Fueron 18 niños, 18 ‘abuelos’ y las familias de los estudiantes”, comentó. 

Es algo que vamos a seguir haciendo porque funciona muy bien, transmite muchos valores a los más pequeños y es muy bonito. Todo el mundo nos dice que es genial, los ‘abuelitos’ incluso nos piden que se hagan más cosas, que se hagan actividades más seguidas”, celebra Casás. Para finalizar el acto se proyectó un videoresumen del programa y luego merendaron todos juntos.

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