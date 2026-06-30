La plataforma flotante de O Parrote estrena La Potera: paddle surf, kayak, aqua yoga, aqua barre y cafetería con vistas

Bañistas disfrutan de la plataforma de O Parrote, donde se estrenará el edificio de actividades naútico deportivas Germán Barreiros

A Coruña no tendrá nada que envidiar desde este viernes a Santa Mónica. La plataforma flotante de O Parrote por fin estrenará el edificio de actividades náutico deportivas, y lo hará de la mano de una empresa con recorrido en este ámbito. Nacosta Watersports se ha hecho cargo de la gestión, que comenzará este 3 de julio en horario de 11.00 a 23.00 horas, según indica el encargado de la empresa, Guillermo Goyanes.

El proyecto deportivo de la firma nace bajo el nombre de La Potera y ofrecerá clases y alquiler de kayak y paddle surf, además de rutas y celebraciones, como cumpleaños o fiestas de todo tipo. De forma puntual se impartirán clases de aqua yoga y aqua barre, que funcionarán bajo convocatoria previa.

Bañistas disfrutan de la plataforma de O Parrote Germán Barreiros

La Potera llega también con una oferta hostelera. Tal y como explica Goyanes, habrá un espacio de 'take away' con bebidas y comidas en envases reciclados. La idea está inspirada en un chiringuito de playa clásico, pero más especial: "Habrá tapas hechas con mucho mimo por los obradores de Ternura y Lume. Así, se servirán, por ejemplo, salpicón, ensaladilla o cremas frías, entre otros".

De esta forma, los coruñeses que acudan a darse un baño a la piscina de la plataforma flotante podrán tomar algo mientras toman el sol. No obstante, el responsable de la empresa recalca que lo importante es generar un "ambiente deportivo, que es el principal enfoque". Este viernes, pese a estar en funcionamiento desde las 11.00 horas, habrá una fiesta a las 19.00, con música y dj en directo.

Así, La Potera, cuyo nombre fue escogido debido al carácter pesquero de la zona, que cuenta con la concesión administrativa hasta septiembre de 2027, se convertirá en la nueva instalación de moda para el verano en A Coruña. Abrirá todo el año, aunque jugará con la climatología.

Nacosta Watersports tiene su ‘hogar’ en la playa de Santa Cristina, donde se ubica esta escuela de iniciación y perfeccionamiento de deportes náuticos. Cuenta con profesionales titulados con más de doce años de experiencia y se define como una empresa que sigue los valores de “compañerismo, esfuerzo y respeto”.