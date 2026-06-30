La joven que montó su propio negocio en EEUU: “No había un café como el de A Coruña”

Lucero enseña uno de sus cafés Cedida

Más de 6.500 kilómetros separan A Coruña de la urbe estadounidense Fort Lauderdale, en el estado de Florida, pero ambas ciudades están conectadas por una vecina coruñesa (nacida, eso sí, en suelo norteamericano), Arantxa Lucero, que varios años después de regresar al país ha lanzado un negocio con mucho ‘poso’ herculino. Se trata de una cafetería móvil (a la que ha llamado Café Lucero) con la que, desde hace meses, despacha bebidas y pasteles en eventos de la sureña ciudad estadounidense porque en ella “no había un café como el de A Coruña”.

“Yo nací aquí y siempre quise volver”, resume Lucero, que no obstante se crio en A Coruña. “Llegué a Galicia cuando tenía siete años (ahora tiene 26), y siempre tuve la idea de volver a Florida pero no lo hice hasta hace cuatro años”, explica. La decisión llevó tiempo: “En Coruña hice un ciclo superior y luego empecé en Sociología porque no había entrado en la carrera que quería, pero luego mi hermana me comentó que quería hacer su Bachillerato aquí. Mi idea era hacer en A Coruña la carrera e irme, pero al final pensé que no tenía sentido hacerla si de todos modos me iba a volver a Estados Unidos, así que nos fuimos”, dice. Su familia las ayudó y poco a poco “nos establecimos, fuimos teniendo más ingresos y ascendiendo en el trabajo”.

Al estilo de aquí

Pero echaba de menos algo muy concreto de A Coruña y Galicia: el café. “Precisamente porque me crié en A Coruña, donde hay muy buen café, cuando volví a Florida no encontraba ningún sitio que me gustase”. Así que decidió que se lo haría ella misma: “Me compré mi máquina, empecé a hacerlo en casa y se convirtió en un hobbie. Después, con mi pareja, vi que en su edificio había una cafetería móvil, un carrito que daba café a los residentes todos los días, pero lo quitaron. Nos dio pena porque nos encantaba la idea, y pensamos en hacerlo nosotros”.

Investigó compañías para montar el carrito, qué necesitaba si quería ir a eventos o mercadillos, y consiguió a alguien que se lo construyese, además de comprar las máquinas y obtener las licencias. “Empezamos a vender cafés en el edificio, a la gente le encantó, y conseguimos que nos hiciesen un evento. Ahora estamos empezando a hacer marketing en redes sociales y en persona, yendo a eventos a ofrecer café y pasteles”, relata.

Lucero está contenta: “Hay mucho interés, es algo que la gente no está acostumbrada a ver, y después de haber experimentado estos últimos años veo que a la gente le gusta la idea”. Con modestia, admite que su café es de los buenos: “Lo hago con mucho amor y obviamente no he probado los de toda la ciudad, pero el mío es bastante bueno”.

Solo le queda crecer: “Echo de menos A Coruña, es otro estilo de vida, pero una de las razones por las que me mudé es que no me veía creciendo económicamente allí, me veía más aquí, que además es donde tengo a mi familia”. Su plan es ampliar el negocio: “Mi idea no es tanto abrir una cafetería como tener un camioncito o algo pequeño pero móvil”. Café sobre ruedas para seguir brindando energía a toda Florida.