Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La jornada de los bomberos coruñeses en La Guaira, "zona de guerra": 13 horas de trabajo y una "montaña rusa" de sensaciones

Por el momento, no encontraron a ninguna persona con vida

Ep
30/06/2026 12:42
Fotografía que muestra un documento durante las labores de búsqueda de personas desaparecidas en La Guaira
Fotografía que muestra un documento durante las labores de búsqueda de personas desaparecidas en La Guaira
EFE
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Bomberos gallegos de la ONG Briegal, desplegados en La Guaira -entre los que están los dos coruñeses David Hermida y Carlos Blanco- el estado costero de Venezuela más golpeado por el doble terremoto y convertido en una "zona de guerra", para colaborar en las tareas de rescate, describieron cómo fue su jornada de este lunes, en la que trabajaron trece horas y vivieron una "auténtica montaña rusa de sensaciones, vivencias y estado de ánimo".

Este lunes ha sido su segundo día en el país latinoamericano y, durante la primera parte de la jornada, centraron sus trabajos en Los Corales, en la parroquia de Caraballeda.

Marlene Santana, sobreviviente de los dos terremotos en Venezuela, posa durante una entrevista con EFE

La venezolana de 69 años que fue rescatada tras cuatro días bajo los escombros y pidió Coca-Cola

Más información

"Estuvimos revisando con nuestros guías caninos y sus inseparables perras varios edificios en los que se dudaba que hubiesen sido rastreados. En ninguno de ellos hubo ningún positivo", detalló este equipo gallego, formado por dos bomberos de A Coruña, otros tantos de Ferrol, uno de Astilleros Navantia y dos del Consorcio Provincial de A Coruña.

En esa zona, explicaron, los edificios "cayeron de forma aleatoria", por lo que pudieron encontrar unos inmuebles "totalmente colapsados y, al lado, otros intactos".

Los equipos de emergencias de Briegal, durante su trabajo en Venezuela

Los bomberos de A Coruña encuentran varios cadáveres entre los escombros del terremoto de Venezuela

Más información

Al mediodía del lunes fueron trasladados a otra zona en la que "no" habían estado hasta el momento. "La realidad de la magnitud de lo que pasó aquí nos sacudió de lleno. La zona cero de La Guaira es una zona de guerra", afirmaron.

El panorama es desolador: avenidas "completamente arrasadas", bloques residenciales de doce alturas "reducidos a la nada" y "miles de personas" en la calle tratando de mantener la esperanza de encontrar supervivientes.

"La gente viene y te pide que vayas de un sitio a otro porque aseguran tener una prueba de vida que quieren que compruebes. Y eso hacemos: los perros y sus guías van de un hueco a otro y nosotros tratamos de hacer más segura su misión, esperando el ladrido que nos indique que hay una persona con vida y que tendremos que buscar la forma de sacarla", detallaron.

Como el día anterior y con la "mirada resignada" de los guías caninos -Capa, Miguel y Rookie-, las perras Argui, Sidney y Kenia "tampoco ladraron" este lunes. "Este martes lo intentarán de nuevo y nosotros seguiremos atentos a ellas", subrayaron.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Vista del entorno de la Praza da Rabadeira, en la capital municipal

Últimos días para optar a una vivienda protegida en A Rabadeira, Oleiros
Noelia Díaz
La directora de la refinería, Natalia Barreiro, y el presidente del Puerto de A Coruña, Martín Fernández Prado, se encargaron de rubricar el acuerdo ante representantes como el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano; la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y el de Arteixo, Carlos Calvelo; o el presidente de Repsol, Antonio Brufau

La Xunta hace oficiales las ayudas de Europa para compra de innovación, entre ellas una para Arteixo
Redacción
Fotografía que muestra un documento durante las labores de búsqueda de personas desaparecidas en La Guaira

La jornada de los bomberos coruñeses en La Guaira, "zona de guerra": 13 horas de trabajo y una "montaña rusa" de sensaciones
EP
Isabel Pantoja y Bertín Osborne

Isabel Pantoja, Bertín Osborne o Kiko Matamoros, en la lista de morosos de Hacienda
EP