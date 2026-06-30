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A Coruña

La “cuestión aleatoria” que hizo de este junio un mes nunca antes visto por los meteorólogos

La ciudad cierra un periodo cálido, seco, e incluso más tormentoso de lo normal en esta época del año

Dani Sánchez
Dani Sánchez
30/06/2026 04:40
Un termómetro sube a los 34 grados, en una jornada de junio
Un termómetro sube a los 34 grados, en una jornada de junio
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A Coruña disfruta del verano. Y, aunque oficialmente no comenzó hasta hace apenas siete días, hace ya bastantes semanas –incluso meses– que la ciudad disfruta de temperaturas más altas de lo normal. Ya lo hizo en varias jornadas de marzo, cuando los coruñeses bajaron por primera vez a los arenales de la ciudad. Algo que también hicieron en varias ocasiones en abril. A finales de mayo, se superaron incluso los 30 grados (32), algo que no había sucedido desde que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene registros en la ciudad. No obstante, no sería hasta junio cuando realmente la meteorología rompería todos los récords y provocaría la estupefacción de los que normalmente están curados de espanto cuando se ven este tipo de sucesos meteorológicos. Unos hechos “atípicos” que, si bien se ven influenciados por las consecuencias del calentamiento global, no dejan de ser una “cuestión aleatoria”.

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Así lo cree Rafael Sánchez, uno de los meteorólogos veteranos en la estación del Agra do Orzán: “Durante este mes de junio han ocurrido varias cosas como mínimo llamativas. Si tuviésemos que hacer una predicción, es verdad que jamás lo hubiéramos imaginado, pero es una cuestión aleatoria. Esta vez le tocó a junio”, incide el meteorólogo de la Aemet en el Observatorio, quien también reconoce que el cambio climático es “una realidad cada vez más evidente” y que “este cambio tiene que manifestarse de alguna manera”.

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Durante este mes de junio se registró la temperatura más alta en un sexto mes del año y el segundo valor más alto desde 1931 (35,9), solo por detrás de los 39,6 del 28 de agosto de 1961, una jornada que, según Rafael Sánchez, “es casi imposible de repetir”. Sin embargo, también se registró la temperatura mínima más alta de un mes de junio y la tercera absoluta (21,3). Dos datos que, sumados a la ola de calor de la pasada semana, cuando entre el 21 y el 24 se superaron los 27 grados de forma consecutiva –el pico se dio el día 23 con 29,6 grados–, evidencian un mes más cálido de lo normal. De hecho, si el mes de junio de 2025 se quedaba a las puertas de ser el más cálido de la serie histórica con 19,8 grados de media, este 2026 supera los 20 de 2023 y se hace con el primer puesto.

Para el fin de semana la Aemet prevé una nueva ola de calor, con valores cercanos a los 30 grados

Así, las tórridas jornadas veraniegas, por mucho refugio climático que sea, no parece que vayan a mermar. Por lo menos no por mucho tiempo. Y es que, para este fin de semana, la Aemet prevé una nueva ola de calor, con valores que rondarán los 30 grados entre el viernes y el domingo.

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Truenos, rayos y granizo

No obstante, no fue solo el asfixiante calor el único aspecto que rompió los récords meteorológicos de la ciudad. Y es que, si bien se pondrá fin al primer mes de verano como más seco de lo normal (25 litros por metro cuadrado), se contabilizaron más tormentas de las que suelen aparecer por A Coruña.

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En concreto, se contabilizaron tres episodios con rayos y truenos durante todo el mes, y, desde que empezó 2026, un total de 15, por las 14 tormentas de media que suele registrar la urbe herculina cada año. Por ahora, lejos quedan los 29 episodios tormentosos de 1995 y los 2 de 2015 y 2018. En este sexto mes del año, además, también cayó granizo sobre la ciudad, algo menos usual en esta época del año. De hecho, tan solo en otras tres ocasiones se registró este fenómeno en un mes de junio (1944, 1995 y 2003).

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