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A Coruña

La coruñesa Nortempo abre su primera oficina en Italia con una nueva sede en Milán

La compañía señala que ha escogido este destino debido al “peso estratégico del país en la economía europea

Iván Aguiar
Iván Aguiar
30/06/2026 17:34
Ángel Pidal posa en las oficinas centrales de Nortempo en A Coruña
Un letrero de Grupo Nortempo
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Grupo Nortempo, empresa con sede en la ciudad de A Coruña, da un nuevo paso en su expansión internacional con la apertura de su primera oficina en Italia, ubicada en Milán. Este hito se enmarca en el plan estratégico 2026–2030 de la compañía y refuerza su objetivo de consolidar una red europea de talento al servicio de empresas y profesionales.

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La compañía señala en un comunicado que elección de Italia responde al “peso estratégico del país en la economía europea” y “al papel de Milán como uno de los principales polos empresariales del sur de Europa”. Desde esta nueva oficina, Nortempo ofrecerá soluciones de recursos humanos adaptadas a las necesidades del mercado italiano, impulsando nuevas oportunidades de empleo y reforzando la conexión entre empresas y talento, según detalla esta firma coruñesa. 

“Nuestra expansión internacional responde a una estrategia clara: estar presentes en aquellos mercados donde convergen oportunidades de crecimiento, tejido empresarial y talento. Italia representa un paso natural en esa hoja de ruta”, señala Ángel Pidal, consejero delegado de Grupo Nortempo. l

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