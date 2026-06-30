La coruñesa Nortempo abre su primera oficina en Italia con una nueva sede en Milán

Un letrero de Grupo Nortempo EC

Grupo Nortempo, empresa con sede en la ciudad de A Coruña, da un nuevo paso en su expansión internacional con la apertura de su primera oficina en Italia, ubicada en Milán. Este hito se enmarca en el plan estratégico 2026–2030 de la compañía y refuerza su objetivo de consolidar una red europea de talento al servicio de empresas y profesionales.

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La compañía señala en un comunicado que elección de Italia responde al “peso estratégico del país en la economía europea” y “al papel de Milán como uno de los principales polos empresariales del sur de Europa”. Desde esta nueva oficina, Nortempo ofrecerá soluciones de recursos humanos adaptadas a las necesidades del mercado italiano, impulsando nuevas oportunidades de empleo y reforzando la conexión entre empresas y talento, según detalla esta firma coruñesa.

“Nuestra expansión internacional responde a una estrategia clara: estar presentes en aquellos mercados donde convergen oportunidades de crecimiento, tejido empresarial y talento. Italia representa un paso natural en esa hoja de ruta”, señala Ángel Pidal, consejero delegado de Grupo Nortempo. l