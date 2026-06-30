La Autoridad Portuaria de A Coruña refinancia parte de la deuda de Langosteira con Abanca y BBVA

Puerto Exterior de Langosteira Carlota Blanco

La Autoridad Portuaria de A Coruña asegura que ha logrado asegurarse 56 millones de euros hasta 2030 para la ejecución de diferentes inversiones tras ultimar la reestructuración del crédito suscrito con Puertos del Estado y haber refinanciado con entidades privadas, con mejores condiciones, el préstamo contraído con el Banco Europeo de Inversiones (BEI).

De este modo, la entidad portuaria que podrá desarrollar la iniciativa Green Port, los traslados que permitirán materializar Coruña Marítima y las obras de mantenimiento precisas en el Puerto Interior.

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En total, se invertirán 275 millones de euros hasta 2030, que serán sufragados con diferentes líneas de fondos europeos, recursos propios generados por la actividad portuaria y estos 56 millones de euros que se obtienen al reducir las amortizaciones que estaban previstas.

La refinanciación del crédito del BEI fue aprobada a por el Consejo de Administración del organismo público, en el que también se dio el visto bueno a las cuentas anuales de 2025, que se cerraron con récord histórico de cifra de negocio, y con el resultado de explotación positivo, pero con pérdidas en el resultado global, debido precisamente a los intereses de los créditos que se formalizaron para financiar la construcción del Puerto Exterior.

Los consejeros dieron luz verde a la operación correspondiente al préstamo del BEI. Este crédito, con un importe total de 130 millones de euros, tiene pendientes de pago 83,15 millones de euros. Con la programación de amortizaciones que estaba fijada, el Puerto debía pagar, entre 2026 y 2030, un total de 36 millones de euros.

Refinanciación

Tras explorar diferentes opciones, el Puerto explica que se constató que las entidades bancarias privadas podrían ofrecer “condiciones más ventajosas”, por lo que se invitó a siete de ellas a presentar ofertas. Finalmente, se optó por refinanciar la deuda con créditos con Abanca y BBVA, con 53,15 y 30 millones de euros, respectivamente. Esta cantidad se aplicará para cancelar el préstamo del BEI.

Según la Autoridad Portuaria, Abanca y BBVA plantean “tipos de interés similares al BEI” y ofrecen “siete años de carencia en la devolución” del crédito, que se amortizará en 20 años, hasta 2048 (el del BEI vencería en 2039). “Con ello, se consigue una disposición extra de 36 millones de euros en el periodo 2026-2030, y otros 21 millones entre 2031-2033”, afirma.