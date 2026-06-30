Hace 100 años | Aniversario de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de La Coruña

Billete de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de A Coruña hace 100 años Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, los atascos en la avenida de Alfonso Molina eran una tónica habitual que molestaba incluso a los veraneantes, mientras que hace 50, en 1976, la ciudad pugnaba con Santiago por que los reyes pernoctasen en ella durante su visita oficial a tierras gallegas. En 1951, hace 75 años, el Barcelona se hacía con el prestigioso Teresa Herrera, y hace 100 años, en 1926, la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de La Coruña celebraba sus bodas de oro.

Hace 25 años | Atascos que cabrean en Lavedra y cinco barcos de guerra en el puerto

Los atascos en Lavedra agotan la paciencia de los veraneantes. La avenida se convirtió en el primer obstáculo para miles de coruñeses que iniciaron sus vacaciones. A las habituales dificultades para circular en hora punta se unió un accidente registrado a mediodía, en le que se vieron implicados tres turismos y que inutilizó durante una hora un carril en sentido salida de la ciudad.

Por otro lado, cinco buques de guerra hicieron escala en el puerto de A Coruña dejando una imagen más que curiosa. Se trata de cuatro embarcaciones españolas -la ‘Hernán Cortés’, la ‘Infanta Cristina’, la ‘Vencedora’ y la ‘Cazadora’, y una fragata portuguesa, bajo el nombre de ‘Hermenegildo Capelo’.

Portada de El Ideal Gallego del 30 de junio de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | La Coruña y Santiago batallan por ser la sede real en el viaje de los reyes

Una sorda batalla se está librando estos días a nivel de dos ciudades coruñesas que pretenden para ellas la sede real en los días que los reyes de España visiten Galicia. Según nuestras noticias, el alcalde Castro García, de Santiago, que contaría con la ayuda del gobernador civil de la provincia, se habría puesto en cabeza, de salida, al pensarse en el Hotel de los reyes Católicos. Pero La Coruña -en ofensiva común de Liaño y Rodríguez Madero, alcalde y presidente de la Diputación, respectivamente- podría tener ahora mayores posibilidades, tras la visita que realizó el ministro de Información y Turismo al Pazo de Mariñán. De hecho, fueron estos dos quienes en primer lugar ofrecieron Mariñán a don Juan Carlos I. El Rey ni aceptó ni desechó. Simplemente agradeció el ofrecimiento.

Portada de El Ideal Gallego del 30 de junio de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | El Barcelona gana su segundo Teresa Herrera ante más de 35.000 personas

El Barcelona ganó por segunda vez el Trofeo Teresa Herrera. En un magnífico partido derrotó, justamente, ante más de 35.000 espectadores, al Young Boys de Berna. Al finalizar la contienda, excelente por todos los conceptos, se reunieron en el centro del terreno los equipos y saludaron a ambos lados del campo, situándose después ante la tribuna presidencial para que el Barcelona recibiera, de manos del señor alcalde y de don Cristino Álvarez, el monumental trofeo.

Mientras prestaba sus servicios como camarero de un restaurante de la playa de Santa Cristina, Avelino González Méndez se sintió indispuesto. Con urgencia fue requerido el practicante, el cual dispuso la conducción a esta ciudad, ingresando en la Casa de Socorro ya cadáver.

Portada de El Ideal Gallego del 30 de junio de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | La caja de Ahorros y Monte de Piedad celebra sus bodas de oro

Bodas de Oro de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de La Coruña. Como es sabido, creóse tan beneficiosa y humanitaria institución el 1 de julio de 1876, por la sociedad bancaria coruñesa “Crédito Gallego”, fundada con elementos procedentes de aquel famoso banco de emisión y descuento, de feliz recordación en los anales financieros de Galicia, titulado “Banco de la Coruña”.

Por otro lado, Francisco Salorio Fariña, vecino de Soñeiro (Sada) se presentó en la Comisaría de policía, donde dio cuenta de que en la tarde del domingo último, posó en dicho lugar una paloma mensajera, a la que cogió cuidadosamente para presentar a la policía por si pudiera interesar a las autoridades.

Portada de El Ideal Gallego del 30 de junio de 1926 Archivo El Ideal Gallego