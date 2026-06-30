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Un gran glaciar en la costa de Svalbard
A Coruña

El diario de un coruñés a las puertas del Polo Norte: un glaciar impresionante y una mina

Cholo Ramón pasa su segundo día en el crucero con el que navega por Svalbard

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
30/06/2026 12:33

El fotógrafo y naturalista coruñés Cholo Ramón pasa su segundo día a bordo del crucero con el que está recorriendo la costa del archipiélago noruego de Svalbard, a las puertas del Polo Norte.

Durante su estancia, además de poder disfrutar de la flora y la fauna de esta zona ártica, el coruñés también ha descubierto espacios como una de las primeras construcciones que sirvió de base a un establecimiento minero. "Una única persona, en este caso, que creo que no le fue nada bien", explica en su 'videodiario'.

En el fiordo Lily Hook, cuya base es "un glaciar impresionante" también ha podido disfrutar de ejemplares de aves como la gaviota tridáctila, araos aliblancos, fulmares o algunas focas.

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