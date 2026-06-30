El acusado de empotrar su coche contra un bar de Os Mallos acepta 14 años de prisión

El acusado, en el juicio Carlota Blanco

Hace casi dos años empotró su coche hasta en dos ocasiones contra el bar O Pinchiño, en la calle Europa (Os Mallos) para, posteriormente, darse a la fuga. En la terraza había clientes, pero su objetivo, presuntamente, era arrollar a la pareja de su exnovia. Aquel 10 de agosto de 2024 se llevó por delante a todos los que no pudieron esquivarlo, y este martes acudió a la Audiencia Provincial de A Coruña como acusado de cinco delitos de homicidio en grado de tentativa, conducción con manifiesto desprecio por la vida de los demás y lesiones.

El hombre aceptó catorce años y seis meses de prisión, así como el pago de una multa de 180 euros. Reconoció los hechos y pactó una rebaja de condena, ya que el Ministerio Público pedía 29 años de cárcel. Lo hizo tras un acuerdo de la responsabilidad penal, alcanzado entre la Fiscalía, las acusaciones particulares y la defensa.

El abogado del acusado, Manuel Ferreiro, explicó que la rebaja de la condena incluye la atenuante de reparación de parte del daño causado y otra de "anomalía psíquica", ya que "tiene varios trastornos mentales de larga evolución". Así, se han acordado dos años de prisión por el delito de conducción temeraria; dos años y medio por cada uno de los cinco homicidios en grado de tentativa; y el pago de una muleta de 180 euros por lesiones leves.

En cuanto a la ejecución de privación de libertad, según ha concretado el magistrado presidente, se aplicará un principio de cumplimiento de penas que es el triple de la pena más alta. Así, el ya condenado estará "un máximo de siete años y medio en la cárcel, contando el tiempo ingresado en prisión provisional".

Para determinar la responsabilidad civil, es decir, la cuantía de las indemnizaciones por los daños morales causados a los afectados, el juicio continuará este miércoles. "En concreto, nosotros pedimos los daños del local que están cuantificados por los peritos judiciales en 24.000 euros, los gastos derivados del cese de actividad y daños emergentes a mayores", detalló Eduardo Astray, el abogado de la dueña del bar.

En este sentido, la propietaria de O Pinchiño, quien también resultó herida en el incidente, declaró que su establecimiento estuvo cerrado más de dos meses. "Perdí toda mi clientela de la noche a la mañana, mucha gente no viene porque tiene miedo de estar sentada allí". Además, ella misma reconoció "tener miedo".