Ecos do Sur presenta en A Coruña una iniciativa para la inclusión residencial de familias

Un momento de la presentación del proyecto 'Fogar e Familia' de Ecos do Sur Cedida

La asociación coruñesa Ecos do Sur presentó en la mañana de este martes su nueva iniciativa para la inclusión residencial de familias. Se trata de 'Fogar e Familia', un proyecto cuyo objetivo es dotar al área de A Coruña de un recurso habitacional para personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Con una metodología basada en filosofía 'Housing First', este proyecto favorece la inclusión de familias que están al borde del sinhogarismo, a través del acceso a una vivienda normalizada y de un acompañamiento integrado, para que las familias puedan estabilizar su situación, encontrar un empleo y, finalmente, trasladarse a una vivienda propia.

Una veintena de nuevos vecinos para Curtis, Vilasantar y Sobrado de la mano de la ONG Ecos do Sur Más información

En este sentido, además de garantizar una vivienda, la nueva iniciativa también cubre las necesidades básicas de las familias (alimentación, suministros y salud), la permanencia de los menores de estas familias con escasos recursos y sin acceso a vivienda, evitando una situación de intervención de los servicios sociales, y fomenta la inserción educativa y sociolaboral de adultos y menores, proporcionando acompañamiento profesional y un entorno sano y estable.

Primer paso

Gracias al apoyo de la Xunta de Galicia (150.000 euros) y la Diputación de A Coruña (60.000 euros), la entidad herculina adquirió una vivienda de segunda mano en la ciudad, con capacidad para dos o tres familias simultáneamente. Así, el Ayuntamiento de A Coruña (10.000 euros) y empresas como Caixabank, Eroski e Ikea también colaboraron para dotar al piso de muebles, menaje y electrodomésticos.

En el acto de la mañana de este martes, Ana Isabel Ulloa, presidenta de Ecos do Sur, destacó la fortaleza de esta “alianza multiactor y multinivel, que nos muestra que la colaboración es el camino para abordar los retos más grandes que abordamos como comunidad. Y porque, aunque lo que hoy conocemos es un primer paso, concreto, un nuevo espacio para la inclusión residencial, estamos convencidas de que este modelo tiene futuro y confiamos en que siga ampliándose a la medida de las necesidades sociales, que son muchas”.

La asociación coruñesa Ecos do Sur, entre los reconocimientos Meninas de Galicia Más información

Por su parte, Saray Durán, directora de Ecos do Sur, explicó que en estos momentos están residiendo en la viviendo tres familias, formadas por tres madres con tres menores”, destacando además el carácter diferencial del proyecto, en el que las residentes autogestionan la vivienda y las normas de convivencia se construyen en común con ellas”. Recordó también que se trata de una iniciativa que ha conseguido aunar las voluntades del sector público, tercer sector, sector empresarial y de personas particulares que voluntariamente han puesto su tiempo, ayudando a montar muebles y a acondicionar la vivienda.

María del Mar García Vidal, diputada provincial de Política Social, Educación y Juventud, destacó que “un fogar ten que ser un sitio de seguridade. Esta iniciativa vai a ser un referente para as familias porque ademáis teñen acompañamiento. Desde a Deputación estamos de colaborar nestes proxectos”. Por su parte, Arturo Parrado, director xeral de Inclusión Social de la Xunta de Galicia, manifestó “a vontade de seguir traballando con Ecos do Sur. Non podemos escatimar recursos e todo o que sexa inclusión residencial. Un proyecto ilusionante que tenemos que replicar, a partir de tres administracións é importante, sumando a colaboración privada”.