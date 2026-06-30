El tiempo de A Coruña se convierte en una ventaja para el sector turístico

Turistas en la calle Real Javier Alborés

“En Galicia siempre llueve”. Nada molesta más a un gallego que escuchar esta frase en boca de personas procedentes de otras partes de España. Pero mientras el país se prepara para afrontar olas de calor históricas –A Coruña tampoco se salva de estas–, el relato se torna a favor de la ciudad. El tiempo ya es una ventaja competitiva para el sector turístico y cada vez son más los viajeros que escogen pasar sus vacaciones en la ciudad para escapar de zonas de calor extremo.

El presidente de la Asociación empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), Agustín Collazos, explica que en los últimos tres años “ha habido un cambio de tendencia de gustos en los clientes”. De esta forma, “lo que antes era una desventaja competitiva, ahora es una ventaja”, y es que “el tiempo es una de las razones por la que nos eligen los clientes”.

El también director del NH Collection Finisterre asegura que muchos turistas “que solían veranear en otras zonas de España con climas más extremos, han decidido cambiar sus planes por el clima gallego, además de por huir de bullicios muy grandes, que también es una de las cosas que los clientes valoran”. Así, Collazos pone en valor el “turismo sostenible que no tiene aglomeraciones tan grandes como otras zonas”. Ambas cosas “son muy positivas y nos hacen ser muy diferentes como marca turística”, por lo que “este cambio es ya una realidad y cada vez son más los clientes que eligen A Coruña para pasar sus vacaciones buscando encontrar un clima menos extremo”.

Por todo ello, el director del NH Collection Finisterre considera que al sector turístico “nos espera un futuro muy bonito, el crecimiento del turismo se está haciendo de forma sostenible sin que afecte a nuestra población. Lo que aportamos como ciudad no lo pueden aportar otros competidores, no solo ese cambio climático que, sin duda alguna, nos va a beneficiar”.

Sin ir más lejos, desde hace años A Coruña ha sido denominada como ‘refugio climático’. Es decir, que lo que ya no está de moda es viajar al sur en busca de calor cuando se está de vacaciones, sino al norte para buscar un tiempo un poco más fresco y sin bullicios o restricciones de agua.

La propia alcaldesa, Inés Rey, habló de esto a finales de 2024, en un acto al que acudió como presidenta de la red de diecisiete ciudades atlánticas, Atlantic Cities. Allí aseguró que el clima es uno de los motivos por lo que A Coruña recibirá cada vez más visitantes, que tendrá que prepararse para gestionar.

El portavoz de Agencia Española de Meteorología (Aemet), Francisco Infante, matizó a este diario que el término ‘refugio climático’ no es un término científico y que, en todo caso, es circunstancial. “Si te viene una ola de frío, el refugio climático es el sur”, objetó. Sin embargo, reconoce que, en un clima cada vez más cálido, es normal huir a lugares más templados. “Aquí la temperatura es muy buena y, de momento, seguirá siéndolo”, prometió.

La fecha estrella

De cara a la temporada alta, el sector turístico se muestra esperanzado, y no es para menos. “Somos muy optimistas y creemos que puede ser un verano muy similar al del año pasado, que fue muy bueno, como ya había ocurrido en 2024”, comenta Agustín Collazos. Si bien el eclipse de Sol total dejará cifras que batirán récords en la urbe, la ciudad también acogerá festivales, conciertos, congresos y eventos deportivos que llenarán los alojamientos. Todo ello hará rozar el 90% de ocupación en varias fechas, con una media que oscilará entre el 85% y 88% en los meses de julio y agosto.

Con todas las miradas puestas en el 12 de agosto, día del eclipse, los hoteles de la ciudad están, a día de hoy, al 80% de ocupación. “Todavía hay habitaciones disponibles, pero destaca el hecho de que hubo mucha presuma en las reservas, porque el 70% ya se hicieron hace un año”, dice el presidente de Hospeco.

En las viviendas de uso turístico que cumplen la normativa y que admiten visitantes en A Coruña, el perfil mayoritario, según el vicepresidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga), Rafael Serrano, “es gente que viene de Estados Unidos, de Asia y de Brasil”.