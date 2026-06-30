Arden varios contenedores de basura en la avenida de Gran Canaria

Contenedores quemados en la avenida de Gran Canaria Germán Barreiros

Los Bomberos de A Coruña se tuvieron que desplazar de madrugada hasta la avenida de Gran Canaria, donde se había producido un incendio en varios contenedores de basura.

Prenden fuego a seis contenedores en el barrio de Labañou Más información

A su llegada, los equipos de emergencias apagaron las llamas, pero los colectores ya habían sido consumidos por completo por el fuego.

Según los vecinos de la zona, este tipo de incendios es demasiado habitual. De hecho, a finales del pasado mes de marzo Labañou vivió una noche llena de sobresaltos: alguien prendió fuego a media docena de contenedores ubicados en las calles Perú y Maestro Bernardino González Freire.

Además de los propios cubos de basura, en este caso resultaron afectados también dos coches y una moto que estaban aparcados en las proximidades.