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A Coruña

Arden varios contenedores de basura en la avenida de Gran Canaria

En marzo ya se produjo otro incendio semejante, que afectó a media docena de cubos en Labañou

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
30/06/2026 11:12
Contenedores quemados en la avenida de Gran Canaria
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Los Bomberos de A Coruña se tuvieron que desplazar de madrugada hasta la avenida de Gran Canaria, donde se había producido un incendio en varios contenedores de basura.

Contenedor quemado en Labañou.jpg

Prenden fuego a seis contenedores en el barrio de Labañou

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A su llegada, los equipos de emergencias apagaron las llamas, pero los colectores ya habían sido consumidos por completo por el fuego.

Según los vecinos de la zona, este tipo de incendios es demasiado habitual. De hecho, a finales del pasado mes de marzo Labañou vivió una noche llena de sobresaltos: alguien prendió fuego a media docena de contenedores ubicados en las calles Perú y Maestro Bernardino González Freire.

Además de los propios cubos de basura, en este caso resultaron afectados también dos coches y una moto que estaban aparcados en las proximidades.

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