Amper prevé la entrada de un socio con 50 millones para financiar su proyecto de Langosteira

Puerto Exterior de Langosteira Archivo El Ideal Gallego

Amper tiene prevista la entrada en “septiembre/octubre” de un coinversor en WindWaves (su marca eólica y naval ‘off shore’) con 50 millones de euros (20 en 2026 y 30 en 2027) para financiar “esencialmente las nuevas instalaciones en el Puerto Exterior de A Coruña”.

Así lo recoge su plan estratégico 2026-2028, de acuerdo con la documentación enviada por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con motivo de la celebración de su junta general de accionistas.

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En esta documentación, explica que “la previsión inicial” era tener 70.000 metros cuadrados en el Puerto Exterior de Ferrol en 2028 y 40.000 en el de A Coruña en 2032. Ahora, tras su decisión de solo ejecutar el proyecto en Langosteira y no llevar a cabo el de Ferrol, “se pasará a tener 110.000 metros cuadrados” en la dársena herculina en 2029 para poder encajar en el Puerto Exterior de Ferrol un proyecto industrial estratégico para Galicia y para España”, en referencia al proyecto de planta de coches de SAIC.

Al respecto, Amper expone que “se están negociando con la Xunta las compensaciones económicas asociadas y reasignando capacidades productivas durante el año 2028 a las instalaciones del grupo en As Somozas y Navacel”.