Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Amper prevé la entrada de un socio con 50 millones para financiar su proyecto de Langosteira

La empresa prevé ocupar 110.000 metros cuadrados en el Puerto Exterior

Agencias
30/06/2026 17:26
Un petrolero, atracado en la terminal de Repsol en el Puerto Exterior de Langosteira
Puerto Exterior de Langosteira
Archivo El Ideal Gallego
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Amper tiene prevista la entrada en “septiembre/octubre” de un coinversor en WindWaves (su marca eólica y naval ‘off shore’) con 50 millones de euros (20 en 2026 y 30 en 2027) para financiar “esencialmente las nuevas instalaciones en el Puerto Exterior de A Coruña”.

Así lo recoge su plan estratégico 2026-2028, de acuerdo con la documentación enviada por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con motivo de la celebración de su junta general de accionistas.

El ‘African Inspiration ‘ y el ‘Noble Valiant’ están atracados en el Puerto Exterior de Langosteira

La Autoridad Portuaria de A Coruña refinancia parte de la deuda de Langosteira con Abanca y BBVA

Más información

En esta documentación, explica que “la previsión inicial” era tener 70.000 metros cuadrados en el Puerto Exterior de Ferrol en 2028 y 40.000 en el de A Coruña en 2032. Ahora, tras su decisión de solo ejecutar el proyecto en Langosteira y no llevar a cabo el de Ferrol, “se pasará a tener 110.000 metros cuadrados” en la dársena herculina en 2029 para poder encajar en el Puerto Exterior de Ferrol un proyecto industrial estratégico para Galicia y para España”, en referencia al proyecto de planta de coches de SAIC.

Al respecto, Amper expone que “se están negociando con la Xunta las compensaciones económicas asociadas y reasignando capacidades productivas durante el año 2028 a las instalaciones del grupo en As Somozas y Navacel”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Alumnos y residentes, de la mano esta tarde en la escuela Luis Seoane

Los niños de la Luis Seoane se gradúan de la mano de los veteranos de la Torrente Ballester
Redacción
Ángel Pidal posa en las oficinas centrales de Nortempo en A Coruña

La coruñesa Nortempo abre su primera oficina en Italia con una nueva sede en Milán
Iván Aguiar
escola de costas

Barral clausura la Escola de Costas de Betanzos, una de las actividades enmarcadas en el 'envellecemento activo'
Lucía Tenreiro
Los reyes Felipe VI y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, durante su participación en un acto en Marín el pasado 16 de julio

La Familia Real recibió 13 regalos ligados a Galicia en 2025
Europa Press