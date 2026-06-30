El alquiler temporal crece en verano en A Coruña y ya representa el 65% de los anuncios

Viviendas de Monte Alto, al fondo Quintana

Con la llegada del verano, el mercado inmobiliario del alquiler tradicional sufre un nuevo revés en A Coruña. Con el fin de junio expiran cientos de contratos de alquiler temporal, los que por lo general se extienden de septiembre a julio. Y si hace un mes el arrendamiento temporal representaba el 55% de los anuncios publicados en las plataformas inmobiliarias, el porcentaje se eleva ahora hasta el 65%.

Con echar un vistazo en Idealista se puede comprobar que, de los 411 ofertas de pisos en alquiler, solo 144 son para largas estancias, es decir, sin límites temporales para dicho contrato, lo que deja a las familias con una oferta cada vez menor.

Además, de las 144 viviendas, solo diez cuestan 600 euros o menos, una cifra que se eleva hasta las 19 si el límite se estipula en 700 euros. Si el inquilino puede pagar 800 euros por el piso, tiene 35 anuncios disponibles, lo que demuestra el alto precio del alquiler, pese a bajar mes a mes por la zona de mercado residencial tensionado.

La plataforma inmobiliaria Idealista señala que A Coruña tiene a día de hoy un 33% menos de vivienda permanente que hace un año y un 188% más de oferta temporal, “el mayor incremento entre los grandes mercados considerados tensionados”. Le siguen Pamplona (78%), San Sebastián (67%), Vitoria (55%), Bilbao (41%), Lleida (20%) y Girona (13%).

Y es que si bien la zona tensionada limita los precios del alquiler habitual, el arrendamiento temporal elude dicho tope, al no estar regulado por las mismas restricciones de incremento. Esto puede ser usado para lograr mayor rentabilidad en un mercado con una alta demanda y escasa oferta.

Idealista elaboró hace unos días un estudio en el que señalan que acceder a una vivienda en alquiler consume el 35% de los ingresos netos de una familia media en España. Para la compra, la proporción cae de forma notable hasta el 25%, sin considerar el ahorro previo necesario para obtener financiación. En el caso de A Coruña, el porcentaje para el alquiler es del 24%, siendo mayor el de la compra, un 25%.

Así, una persona que busque alquilar o comprar un piso en la ciudad necesita ingresar 28.320 euros netos al año –en caso de querer adquirir un estudio– o 28.480 para arrendarlo. Esto supone que, para una persona, lo que en Idealista califican como ‘single’, sale más a cuenta comprar que alquilar a día de hoy. Y es que el precio medio del arrendamiento en la plataforma es de 712 euros al mes, y el de la compra, 215.000 euros, con una renta mensual media de 708.