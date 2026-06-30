A Coruña impulsará la prestación de servicios conjuntos entre los municipios que integran el área metropolitana de A Coruña

Sesión de este martes, presidida por Lage Cedida

El concejal de Economía y Planificación Estratégica, José Manuel Lage, hizo hincapié este martes en la necesidad de sustentar la política metropolitana entre A Coruña y los municipios del área "priorizando os servizos á cidadanía, con fórmulas de cooperación entre concellos".

Lage presidió la Comisión Informativa Especial creada para abordar este asunto, con el objetivo de plantear y activar herramientas eficaces de coordinación y gestión, atendiendo a factores como los flujos diarios de movilidad, el mercado de trabajo, la localización empresarial, los equipamientos, la vivienda y las dinámicas económicas que trascienden, desde hace décadas, los límites administrativos municipales.

En la reunión, celebrada en el Palacio Municipal de María Pita, Lage defendió la cooperación voluntaria, la prestación compartida de servicios, la planificación conjunta y la construcción progresiva de confianza entre municipios como los cuatro ejes clave para avanzar en la línea de otras iniciativas previas que obtuvieron buenos resultados, como el área metropolitana de Barcelona.

Lage recordó que “máis do 80% das relacións funcionais entre os municipios da área materialízanse diariamente mediante desprazamentos por motivos laborais, educativos ou de acceso a servizos”. Con todo, el sistema actual continúa fragmentado entre transporte urbano e interurbano, operadores distintos y competencias administrativas separadas.

Por eso, el edil defendió la creación del Consorcio Metropolitano de Transportes del área de A Coruña, que el Ayuntamiento plantea con la finalidad de propiciar la planificación conjunta del transporte público, coordinar las líneas urbanas e interurbanas y caminar en la senda de una integración tarifaria.

Los grupos políticos municipales acordaron tener un calendario de trabajo entre septiembre y marzo de 2027 para formular sugerencias que ayuden a conformar la propuesta de A Coruña con todos los municipios limítrofes, integrando aspectos y cuestiones que van más allá de la movilidad en sí misma.

“Cada municipio continúa planificando de forma independente cuestións que afectan ao conxunto da área. O que entendemos é que este documento axudaría a superar a competencia entre municipios mediante unha visión compartida do territorio”, dijo Lage, que apuntó que, su elaboración también permitiría acceder con más facilidad a la financiación a través de fondos de la Unión Europea.

Esto es lo que, según el edil, abriría camino a un marco metropolitano de planificación territorial que simplificaría la localización de nuevos desarrollos empresariales, la coordinación de grandes bolsas de vivienda, la protección de espacios ambientales, la ordenación de las áreas logísticas y la coordinación de los grandes equipamientos.

En la sesión de este martes, Lage instó a que todos los municipios de la Gran Coruña trabajen juntos para definir y desarrollar infraestructuras compartidas, con una red metropolitana de aparcamientos disuasorios, una red ciclista intermunicipal, corredores verdes, una plataforma digital única de movilidad, la coordinación de infraestructuras hidráulicas y la coordinación de redes de saneamiento y abastecimiento.