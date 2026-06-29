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Zorro con gaviota en los Rosales
A Coruña

Un zorro sorprende a los viandantes en O Portiño después de cenarse una gaviota

Esther Durán
29/06/2026 19:34

Empieza a ser ya bastante habitual el hecho de encontrarse fauna salvaje en la zona de O Portiño y alrededores del monte de San Pedro. El último episodio de este particular 'El hombre y la tierra' en versión coruñesa es el encuentro de unos jóvenes con un zorro que llevaba en el morro una gaviota que, al parecer, pensaba saborear como su cena. 

vídeo zorro

No solo los jabalíes o los conejos campan a sus anchas por esta zona del Paseo Marítimo, en donde también los zorros cazan lo que pueden. En este caso, una gaviota, que no tuvo demasiada suerte. 

El animal no parecía demasiado sorprendido de ver seres humanos ni coches, así que se echó sobre la hierba en este tramo del Paseo sin hacer demasiado caso a las personas que trataban de llamar su atención. 

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