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A Coruña

Un par de sujetos irrumpen en una pastelería del Agra do Orzán y se llevan la registradora

La ‘prueba del talón’ permite detectar más de 50 patologías graves que pueden causar discapacidad o fallecimiento

Abel Peña
Abel Peña
29/06/2026 00:34
GermÃ¡n. robo pastelerÃ­a conchiÃ±as
Un transeúnte pasa delante de la pastelería robada
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La Policía Nacional investiga un robo con fuerza que se cometió en la madrugada de ayer en el número 28 de la avenida de As Conchiñas, en la pastelería Zermatt. Según las primeras informaciones, dos individuos forzaron la puerta del pequeño establecimiento, rompiéndola, se hicieron con la caja registradora y se dieron a la fuga.

Foto de archivo de la plaza del Comercio

Robo frustrado en el Agra do Orzán con gorros de piscina y mascarillas y gas pimienta para escapar

Más información

Todo ocurrió en unos pocos minutos, alrededor de las seis y media de la madrugada. El alboroto que armaron al forzar el acceso alertó a muchos vecinos. Uno de ellos llegó a asomarse por la ventana para amenazarles con un palo, pero no había nada que hacer: se dieron a la fuga con el botín. Aunque lo normal es que la caja registradora se recupere poco después, en cualquier rincón, una vez la hayan despojado de su dinero.

El dueño de la librería limpia los cristales rotos de su establecimiento

Roban durante la madrugada en una librería de Agra do Orzán

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Fueron los gritos del vecino los que despertaron a todo el bloque y los que motivaron la intervención policial. Sin embargo, los agentes pudieron hacer poco más que alertar al propietario del establecimiento. Por la mañana, en el lugar hicieron acto de presencia los miembros de la Policía Científica, que recogieron pruebas en el lugar del delito, incluidas las huellas dactilares que los sospechosos hubieran dejado en el cristal.

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