Un par de sujetos irrumpen en una pastelería del Agra do Orzán y se llevan la registradora

Un transeúnte pasa delante de la pastelería robada German Barreiros

La Policía Nacional investiga un robo con fuerza que se cometió en la madrugada de ayer en el número 28 de la avenida de As Conchiñas, en la pastelería Zermatt. Según las primeras informaciones, dos individuos forzaron la puerta del pequeño establecimiento, rompiéndola, se hicieron con la caja registradora y se dieron a la fuga.

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Todo ocurrió en unos pocos minutos, alrededor de las seis y media de la madrugada. El alboroto que armaron al forzar el acceso alertó a muchos vecinos. Uno de ellos llegó a asomarse por la ventana para amenazarles con un palo, pero no había nada que hacer: se dieron a la fuga con el botín. Aunque lo normal es que la caja registradora se recupere poco después, en cualquier rincón, una vez la hayan despojado de su dinero.

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Fueron los gritos del vecino los que despertaron a todo el bloque y los que motivaron la intervención policial. Sin embargo, los agentes pudieron hacer poco más que alertar al propietario del establecimiento. Por la mañana, en el lugar hicieron acto de presencia los miembros de la Policía Científica, que recogieron pruebas en el lugar del delito, incluidas las huellas dactilares que los sospechosos hubieran dejado en el cristal.