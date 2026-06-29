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A Coruña

Ni cabeza, ni cola, ni animal entero: el Ayuntamiento no paga por adelantado

El más anciano de los ejemplares del Aquarium Finisterrae, Gastón, puede estar dando sus últimos coletazos, dado que se encuentra convaleciente de algunas heridas y su avanzada edad, 30 años, no le augura mucho tiempo más, así que se necesita un sustituto

Abel Peña
Abel Peña
29/06/2026 04:50
El tiburón Gastón en la Casa de los Peces
Gastón nadando en la sala Nautilus en una imagen de archivo
javier alborés
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¿Cuánto vale un tiburón? Es una pregunta que la mayor parte de la gente no se ha hecho jamás. Probablemente, sus únicas referencias sean cinematográficas. Quint, el famoso cazador de escualos de la película ‘Tiburón’, dejó claro que tres mil dólares le parecía poco, y exigió diez mil. “Tendrán la cola, la cabeza, y el animal entero”, prometió a la Corporación municipal de Amity, y estos decidieron pagar. El escualo acabo estallando en pedazos, pero se dieron por satisfechos porque la presencia del gran tiburón blanco afectaba negativamente al turismo.

Sala nautilus sin Gaston

La desaparición del tiburón Gastón del Aquarium de A Coruña

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El Ayuntamiento de A Coruña es harina de otro costal. En los presupuestos de 2026 valoran en menos de 13.000 euros un nuevo ejemplar que sustituya a Gastón, el tiburón toro que nada plácidamente en el Aquarium Finisterrae desde hace 20 años. Al revés que su contrapartida blanca, este escualo resulta muy positivo para el turismo, porque atrae visitantes a las instalaciones coruñesas, pero la pregunta es durante cuánto tiempo podrán contar con su presencia.

Se estima que Gastón ya tiene 30 años, lo que es el límite de esperanza de vida para su especie, así que lo del sustituto corre prisa. Actualmente, se encuentra en un tanque de aislamiento curándose de unas heridas que se hizo al arañarse contra las rocas de la pecera Nautilus y se ignora cuándo regresará a su hogar.

12.754 euros presupuestó el Ayuntamiento para la compra de un animal que sustituya a Gastón en el Aquarium Finisterrae

Los técnicos del oceanográfico coruñés llevan años intentando adquirir otro, sin suerte. Pero han chocado de bruces con un reto mucho mayor de lo que Quint tuvo que afrontar jamás: el proceso administrativo. Porque el Ayuntamiento no paga por adelantado, y no hay muchos que quieran hacerse a la mar a capturar un tiburón, ya sea un blanco de siete metros o un toro de dos, sin que les cubran los gastos. Sin adelanto, no hay cabeza ni cola, no digamos el animal entero.

Algunas de las focas más veteranas del Aquarium

Las que ya estaban cuando llegó Gastón

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Por supuesto, siempre queda la opción de comprarlo a otro acuario. De hecho, esto es lo que se hizo en 2006, cuando se compró al acuario de Brest. Oceanópolis tenía varios ejemplares, con los que Gastón no se llevaba especialmente bien, así que fue fácil adquirirlo. Pero aquello fue un golpe de suerte, que es lo que escasea ahora.

Y por supuesto, está el transporte. Por muy terrorífico que sea su aspecto, los escualos son animales delicados cuando se los saca del medio al que están aclimatados y en un largo viaje por carretera pueden enfermar. El Ayuntamiento paga por un animal en buenas condiciones, y eso es difícil de garantizar. Arriesgarse con un depredador marino es una cosa. Con la Administración, es otra, por mucho que esta presuma de su período medio de pago a proveedores.

Gastón, el tiburón toro del Aquarium Finisterrae, cumple este martes 20 años en A Coruña

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Y luego está la cuestión de si tiene sentido. El acuario pretende dar a conocer la fauna de nuestras costas, y un tiburón toro como Gastón, (que fue pescado en Sudáfrica) parece fuera de lugar, mientras que especies autóctonas de tiburón, como la musola pinta, ya nadan en el Nautilus.

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