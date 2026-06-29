Los bomberos de A Coruña encuentran varios cadáveres entre los escombros del terremoto de Venezuela
El equipo inicia su trabajo junto a sus compañeros de Briegal
Los bomberos de A Coruña desplazados junto a compañeros de emergencias gallegos de la organización Briegal a Venezuela para ayudar en las tareas de búsqueda y rescate tras los terremotos del 24 de junio han iniciado su trabajo con la pena de no haber encontrado ningún superviviente.
Como cuentan desde Briegal a través de sus redes sociales, en las tres búsquedas que realizaron durante nueve horas de despliegue "desgraciadamente solo se encontraron cuerpos sin vida". Explican además que, aunque no es parte de su misión, ya que se han desplazado con el objetivo de buscar supervivientes, al encontrar los cadáveres intentaron crear un acceso para la recuperación "pero la acumulación de placas de hormigón sobre ellos lo hizo imposible. La maquinaria pesada en estos casos es la única forma de poder recuperarlos".
En el primer día de trabajo en Venezuela tras llegar al campamento base y descargar el material, el equipo de Briegal fue desplazado para el reconocimiento de un edificio de seis alturas de cara a buscar supervivientes con los guías y perros del grupo: Leslie, Kenya y Argui. La labor de los efectivos de emergencias gallegos es darles cobertura de seguridad y actuar en función de lo que ellas descubran.