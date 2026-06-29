Las dos caras de Jesús Fernández, la casa que celebra su centenario

La fachada superior de la Casa Jesús Fernández Carlota Blanco

El urbanismo tiende a la recta. A los arquitectos les gusta el tiralíneas, las manzanas que forman cuadrados perfectos. Pero también hay que adaptarse a los trazados existentes. Eso hizo Pedro Mariño, el arquitecto que diseñó el palacio municipal de María Pita, cuando planificó la que sería una de sus obras más importantes: la casa Jesús Fernández, que cumple este año su primer centenario.

“Espectacular” es una de las palabra que los colegas de Mariño emplean para definir este edificio. Su estilo ecléctico, mezclando la decoración clásica con elementos modernistas y sus grandes dimensiones lo hacen digno de una gran capital europea: Viena o París. O quizá Londres, porque hay quien le saca parecido con los edificios ‘crescent’ ingleses que evoca la elegante curva que sigue en Fernández Latorre a lo largo de los portales 13, 15 y 17.

Más abajo se encuentra la otra parte de este edificio, con un desnivel de siete metros para acomodarse en la avenida de Primo de Rivera, en los números 6, 8 y 10. Lo que llama la atención de ella, además del aire señorial, es su enorme tamaño. No es una típica vivienda de la burguesía coruñesa. Es enorme, con varios portales y patios interiores conectando las escaleras.

Es, de hecho, el más grande edificio residencial de su época que sigue en pie, según las fuentes consultadas. No en vano ocupa seis parcelas. En esa época, los burgueses construían estos edificios para que vivieran sus familias, pero también para poder alquilar los pisos sobrantes. Se llegaron a construir 90. La nieta del propietario, Mercedes Sierra, todavía vive en uno de los pisos superiores, y en el primero dos hermanas que rondan los noventa años y que llevan allí toda la vida.

“Nuestro padre fue el administrador durante 50 años”, explican ellas, María Elisa y María Luisa Leal Quelle. Son dos personas muy conocidas en la ciudad, porque durante muchos años regentaron una tienda ‘Los encajes’ en la calle San Nicolás. Echaron el cierre en enero de 2010, lo que causó consternación entre sus clientas y el público en general, por tratarse de un ejemplo emblemático del comercio tradicional en A Coruña.

Es un ejemplo de arquitectura burguesa y todavía acoge a descendientes del constructor

Pero, además de a los encajes, su vida ha estado ligada a este inmueble donde ha transcurrido toda su vida. “Tuvimos una convivencia maravillosa durante muchos años. En mi juventud hubo una unión muy grande, porque lo habitábamos todos desde el principio”, recuerdan. Ellas, confiesan, prefieren la fachada que da a la avenida de Primo de Rivera, con sus torres adornadas con cerámica.

“Esta parte me gusta, pero la de abajo se parece tanto al palacio municipal por las torretas: es preciosa” comenta una de las hermanas. Aunque su piso, que es un primero, da a Fernández Latorre, no le ponen un ‘pero’. “Unos técnicos vinieron hace poco por la rehabilitación energética, y estaban encantados, porque el resto de los edificios antiguos de esta calle no están. Nosotras no hemos cambiado más que las ventanas. Esta casa tiene mucha luz”, explican.

De hecho, ni siquiera han cambiado la distribución interior, como han hecho algunos de los nuevos residentes, y mantienen el largo pasillo interior que flanquea las habitaciones. Incluso los muebles que tenían sus padres permanecen intactos, convirtiendo su hogar en una verdadera cápsula del tiempo. “Hemos conservado incluso las puertas interiores”, explican.

Ahora que ya no tienen que abrir su tienda de San Nicolás, pasan más tiempo en su hogar. Aunque el verano lo disfrutan fuera, en su casa de campo, siempre regresan a la vivienda donde encajan tan perfectamente todos sus recuerdos.