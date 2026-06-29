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A Coruña

Las asambleas de personal aprueban el preacuerdo para el convenio del metal de A Coruña

Redacción
29/06/2026 21:46
Los manifestantes, este jueves, en Alfonso Molina
Los manifestantes, el pasado 11 de junio en Alfonso Molina
German Barreiros
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Las asambleas de trabajadores del metal realizadas por la CIG en la tarde de este lunes han aprobado "por amplísima mayoría" el preacuerdo de convenio firmado entre la representación sindical y la patronal a última hora de este lunes. La ratificación del texto por parte del personal supone la desconvocatoria de las jornadas de huelga previstas para este martes 30 de junio, y los días 2, 7 y 9 de julio.

La CIG-Industria valora el acuerdo alcanzado, al recoger "los principales objetivos marcados por el sector" para la negociación de este convenio tanto a nivel económico, como en las mejoras laborales y sociales.

"Hay que destacar que llegar la este acuerdo sólo fue posible gracias a la intensa lucha sostenida por el conjunto del personal, que secundó de manera masiva ocho jornadas de huelga y numerosas movilizaciones", apunta el sindicato.

Sobre el contenido del preacuerdo, a nivel salarial, durante el período de vigencia del convenio (2026-2029) se aplicarán los siguientes incrementos: 5% para el año 2026, 3% para 2027 y 2028 y 4% para el año 2029. Sumando un incremento total en estos cuatro años del 15%, con la garantía además de mantenimiento del poder adquisitivo, ya que se consigue romper con la revisión al cruce que existía hasta ahora al incluir una cláusula de revisión anual al IPC con efectos retroactivos a 1 de enero.

Otra de las cuestiones fundamentales para esta negociación se refiere a la lucha contra la precariedad que se está extendiendo en el siderometal. En este sentido, hace falta subrayar que se han conseguido avances en la estabilidad del empleo, al fijarse por convenio que, como mínimo, el 75% de la plantilla tiene que ser indefinida; incorporar fórmulas para limitar la contratación a través de EET; garantizar la aplicación del convenio de siderometal a las personas contratadas por esta vía; o ampliar la subrogación a la actividad de fabricación de bebidas que hasta ahora no había reconocido este derecho.

Para la CIG, "un salto significativo en este campo" supone el nuevo artículo para regular la contratación fija discontinua que asegura un período mínimo de trabajo de seis meses y se activa un mecanismo para garantizar un tiempo mínimo de actividad continuada de 15 días.

Además, mejora la indemnización por final de los contratos no indefinidos, que pasa de 16 a 18 días por año trabajado, y también se mejora en el caso de los ceses voluntarios.

En materia de jornada, durante el vigente convenio se reducirá en 12 horas la jornada máxima anual, quedando fijada en las 1.740 en el año 2029; los días 24 y 31 de diciembre tendrán consideración de no laborables; y las vacaciones pasan de 24 días hábiles a 25 desde 2027.

El preacuerdo incorpora además mejoras en las condiciones de las personas desplazadas; se crea un plus de pernoctación; aumenta el precio del kilometraje y se mejora el pago de la nocturnidad y del trabajo a turnos; y se clarifica la aplicación y las medidas de compensación relativas al plus de toxicidad, peligrosidad y penosidad.

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