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A Coruña

La huelga complica la vuelta a la rutina de los viajeros tras el ‘apagón’ en la estación de tren de A Coruña

Más de una decena de frecuencias fueron suprimidas por el paro; la gran mayoría de ellas, servicios Regionales

Dani Sánchez
Dani Sánchez
29/06/2026 20:42
Viajeros acceden a uno de los servicios mínimos, ayer, en la estación
Viajeros acceden a uno de los servicios mínimos, este lunes, en la estación
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Si los usuarios del tren creían que era suficiente la desdicha de tener que aguantar durante más de un mes cómo los trenes desaparecían poco a poco de la estación de A Coruña para que, en su lugar, sean buses los que realicen sus desplazamientos habituales, durante la jornada de este lunes tuvieron que buscar soluciones –y sobre todo alternativas– a un nuevo problema: una jornada de huelga en el sector.

El paro de 24 horas, convocado por el Sindicato Ferroviario (SF) por creer que se están vulnerando las garantías socio-laborales de la plantilla en el proceso de búsqueda de un socio estratégico para Renfe Mercancías, provocó la supresión de más de una decena de frecuencias con origen o destino a la urbe herculina. Una intensa jornada que complicó la vuelta a la rutina de los viajeros en el que ya es el primer lunes sin trenes en lo que va de año.

Autobuses para trasladar viajeros en la estación intermodal

Comienza el ‘apagón’ total de la estación de tren que obligará a trasladar por carretera a los viajeros

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La peor parte se la llevaron los Regionales, para los que el Ministerio de Transportes apenas había destinado ocho servicios mínimos. En el caso de los trayectos hacia Vigo Guixar, desde A Coruña el último tren salió a las 12.00 horas, mientras que hacia la urbe herculina tan solo operaron las conexiones de las 09.15 y las 20.28 horas.

En el caso de los desplazamientos a Ferrol, tan solo salió uno en cada sentido, y, hacia Ourense (vía Monforte), tan solo partió el de las 07.05 horas. Una buena noticia para la terminal de Betanzos-Infesta, que, al menos por un día, no actuó como epicentro intermodal en los trayectos hacia Lugo o Ferrol. En total, la operadora pública tan solo cifró en un 3% el seguimiento en Galicia de la huelga durante la mañana de este lunes.

La prueba intermodal

Aunque desde el pasado día 5 de junio la última fase de obras del Adif en la estación de A Coruña obligó a cortar parcialmente el tráfico ferroviario, no sería hasta el pasado viernes, 26 de junio, cuando el 100% de los trenes se despedirían por un tiempo de la urbe herculina. Durante este tiempo –y hasta el 10 de julio–, los buses sustituyen a los trenes. Aunque no lo hacen en todo su recorrido. En el caso del Eje Atlántico, los buses aparcados en la terminal de la avenida del Ferrocarril trasladan a los viajeros hasta Santiago, donde los viajeros cambian al tren para partir en dirección Vigo.

Intermodal

La estación de tren de A Coruña se reconvierte en parada de autobús

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Una parada obligatoria que provoca dudas entre los usuarios que, desde allí, tienen que coger el bus hacia la urbe herculina. Es el caso de David Bou, quien durante la jornada de este lunes, sorprendido por la ausencia de tren hacia A Coruña, no fue alertado de que debía subirse a un bus para llegar a su destino. “No hay ningún tipo de señalización”, explicó.

 También le generan dudas sobre si la capital gallega está a la altura a Pedro Rodríguez, quien tampoco entendió por qué el bus esperaba en el aparcamiento: “Lo lógico es que si ponen un bus, espere en su terminal correspondiente. Si no es así, por lo menos que esté señalizado”, lamenta.

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