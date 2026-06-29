Inditex aporta tres millones de euros para apoyar a las víctimas de los terremotos de Venezuela

Una mujer espera frente a un edificio afectado por un terremoto en Venezuela EFE

Inditex ha informado este lunes que contribuye con tres millones de euros al programa de emergencia para apoyar a la población damnificada por los seísmos de Venezuela desplegado por Cruz Roja Venezolana, a través de Cruz Roja Española, y en coordinación con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

El grupo textil explica que esta iniciativa permitirá "el despliegue de una clínica móvil" para reforzar la capacidad asistencial en las zonas más afectadas mediante la prestación de "atención sanitaria de urgencia", incluyendo el triaje, la estabilización de pacientes, los primeros auxilios, la atención de traumatismos y la derivación de los casos que requieran asistencia hospitalaria.

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La clínica tiene la capacidad de prestar servicios médicos "para 100 pacientes ambulatorios al día" y estará atendida por "personal sanitario especializado", en colaboración con profesionales locales, según asegura la empresa.

Inditex también señala que la contribución permitirá también la adquisición, distribución y transporte de artículos de primera necesidad. Entre ellos figuran bidones de agua, mantas y sábanas, lonas y tiendas de campaña, kits de cocina, kits de descanso y kits de higiene, con el objetivo de atender las necesidades básicas de las personas afectadas durante la fase inicial de la emergencia.

Adicionalmente, la multinacional afirma que ha habilitado un canal para las contribuciones monetarias de sus empleados en España.