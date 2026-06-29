Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Inditex aporta tres millones de euros para apoyar a las víctimas de los terremotos de Venezuela

Esta iniciativa permitirá el despliegue de una clínica móvil y la compra de artículos de primera necesidad

Iván Aguiar
Iván Aguiar
29/06/2026 13:30
Una mujer espera frente a un edificio afectado por un terremoto en Venezuela
Una mujer espera frente a un edificio afectado por un terremoto en Venezuela
EFE
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Inditex ha informado este lunes que contribuye con tres millones de euros al programa de emergencia para apoyar a la población damnificada por los seísmos de Venezuela desplegado por Cruz Roja Venezolana, a través de Cruz Roja Española, y en coordinación con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

El grupo textil explica que esta iniciativa permitirá "el despliegue de una clínica móvil" para reforzar la capacidad asistencial en las zonas más afectadas mediante la prestación de "atención sanitaria de urgencia", incluyendo el triaje, la estabilización de pacientes, los primeros auxilios, la atención de traumatismos y la derivación de los casos que requieran asistencia hospitalaria. 

Los equipos de emergencias de Briegal, durante su trabajo en Venezuela

Los bomberos de A Coruña encuentran varios cadáveres entre los escombros del terremoto de Venezuela

Más información

La clínica tiene la capacidad de prestar servicios médicos "para 100 pacientes ambulatorios al día" y estará atendida por "personal sanitario especializado", en colaboración con profesionales locales, según asegura la empresa.

Inditex también señala que la contribución permitirá también la adquisición, distribución y transporte de artículos de primera necesidad. Entre ellos figuran bidones de agua, mantas y sábanas, lonas y tiendas de campaña, kits de cocina, kits de descanso y kits de higiene, con el objetivo de atender las necesidades básicas de las personas afectadas durante la fase inicial de la emergencia.

Adicionalmente, la multinacional afirma que ha habilitado un canal para las contribuciones monetarias de sus empleados en España.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Presentación de la programación de las Fiestas de María Pita

Fillas de Cassandra, Ginebras, Mercedes Peón e Israel Fernández completan el cartel de las Fiestas de María Pita
Redacción
Presentación de la Feria de la Peregrina

La Feria de la Peregrina 2026 presenta dos carteles de máximo nivel, el regreso de Roca Rey y los debuts de Diego Urdiales y Marco Pérez
Redacción
La Corporación municipal celebra un minuto de silencio por el terremoto de Venezuela.jpg

A Coruña rinde homenaje a las víctimas del seísmo de Venezuela
Abel Peña
Quintana. Festival aquÃ­ tamÃ©n se fala, en la plaza de la Tolerancia

A Real Academia Galega recoñece co II Premio Na lingua que eu falo o proxecto 'Aquí tamén se fala' do IES Rafael Dieste da Coruña
Redacción