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A Coruña

Hace 25 años | A Coruña se alía con el pequeño comercio y los estudiantes de hostelería brillan

Hace 100 años, en 1926, el cambio de ubicación del mercado de Monelos disgustaba a la mayoría de vendedoras

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
29/06/2026 00:05
CALLE PANADERAS
Calle Panaderas
Archivo El Ideal Gallego
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Hace 25 años, el Ayuntamiento de A Coruña se aliaba con el pequeño comercio mientras los alumnos de hostelería deslumbraban con sus platos. En 1976, hace 50 años, el ministro se comprometía a gestionar el proyecto de “playa piloto” de Riazor, mientras que hace 75, en 1951, se inauguraba el Hotel Marineda en Rosalía de Castro. Hace 100 años, en 1926, el cambio de ubicación del mercado de Monelos disgustaba a la mayoría de vendedoras.

Portada de El Ideal Gallego del 29 de junio de 2001
Portada 29 de junio de 2001
Archivo El Ideal Galleg

Hace 25 años |Alianza con el pequeño comercio y alto nivel de los estudiantes de hostelería

Más especialización, más tecnología, más atención al cliente, más rentabilidad. El Ayuntamiento se ha unido a los empresarios para actualizar el pequeño comercio, uno de los principales motores económicos de la ciudad. 

Además, las frutas veraniegas y el salmón fueron los protagonistas del concurso de cocina que se celebró en la Escuela de Hostelería, situada en Ponte da Pedra. Seis bandejas de canapés sirvieron para abrir boca a los miembros del jurado. Además del sabor, se premiaba también la originalidad en la presentación de los platos. El grupo ganador de los entremeses confeccionó con jamón y queso un “buen provecho” dedicado a los comensales. Un “salmón varado”, en el que destacaba un barco realizado con pasta, recibió el premio al mejor plato.

Portada de El Ideal Gallego del 29 de junio de 1976
Portada del 29 de junio de 1976
Archivo El Ideal Galleg

Hace 50 años | El ministro de un empujón al proyecto de la “playa piloto” de Riazor

El ministro de Información y Turismo se comprometía a hacer gestiones ante el de Obras Públicas para que se finalice el proyecto de la “playa piloto” de Riazor, según prometió el titular del departamento, señor Martín Gamero, al alcalde de La Coruña, señor Liaño Flores, en visita que realizaron a la citada playa. 

Por otro lado, unos trescientos cincuenta donantes de sangre, de la Hermandad Nacional que los agrupa dentro de la Seguridad Social, estuvieron en La Coruña desde donde se trasladarán a ganar el Jubileo del Años Santo en Santiago. El domingo fueron recibidos en el Ayuntamiento, dándoles la bienvenida al primer teniente de alcalde, ponente de Beneficencia, don Pedro García-Baquero Méndez.

Portada del 29 de junio de 1951 de El Ideal Gallego
Portada del 29 de junio de 1951  
Archivo El Ideal Galleg

Hace 75 años | Nace el Hotel Marineda justo a tiempo para el inicio del Teresa Herrera

En las últimas horas de la tarde del 28 de junio se celebró la ceremonia de bendición del nuevo Hotel Marineda, sito en la calle Rosalía de Castro número 13. El edificio, construido exprofeso para el fin a que se destina, tiene siete plantas y ha sido amueblado y decorado con el mayor gusto, habiéndose dotado del máximo confort. 

Mientras, el alcalde, señor Molina ruega la publicación de la siguiente nota: “Una vez más la ciudad se ha preparado para recibir a los forasteros en estas tradicionales fechas de Teresa Herrera. Y si las notas de color de calles y jardines inician en estos días los motivos característicos de la temporada veraniega, los coruñeses sabrán hacer presente su tradicional manera de ser simpática, hospitalaria y correcta”.

Portada del 29 de junio de 1926 de El Ideal Gallego
Portada del 29 de junio de 1926
Archivo El Ideal Galleg

Hace 100 años | El cambio de ubicación del mercadillo de Monelos no convence a las vendedoras

Desde el 28 de junio está instalado el mercadillo de Monelos en lugar diferente al que ocupaba y que es el adquirido al “Patronato de Vega”, frente a las casas conocidas por las de Reboredo. Está falto de un elemento tan necesario como es el agua, pero esta deficiencia se subsanará muy pronto, pues ya dio la Alcaldía las oportunas órdenes en tal sentido. La mayor parte de las vendedoras lamentan el cambio de sitio, solamente porque se distancian del puente, lugar estratégico, pues se halla en él la bifurcación de la carretera que conduce a la Granja y a Elviña, de tránsito extraordinario, y temen ver reducidas sus ventas por esta causa. 

Además, los 350 niños de la primera colonia escolar enviada por el Ayuntamiento de Madrid, fueron de excursión por la bahía.

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