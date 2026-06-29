Fillas de Cassandra, Ginebras, Mercedes Peón e Israel Fernández completan el cartel de las Fiestas de María Pita

Presentación de la programación de las Fiestas de María Pita Cedida

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, presentó este lunes la programación de las Fiestas de María Pita, que volverán a convertir la ciudad en el gran "escenario cultural e festivo de Galicia" durante los meses de julio y agosto. La regidora estuvo acompañada por el autor del cartel de este año, el artista coruñés Correa Corredoira, la artistas Mercedes Peón y el concejal de Cultura, Gonzalo Castro.

“Apostamos por unha programación, ampla, diversa e de calidade, que encherá a cidade de actividade todos os días do mes”, señaló Rey. La programación comenzará a mediados de julio con el Festival Manicómicos y se extenderá hasta finales de agosto, combinando música en directo, cultura popular, artes escénicas y propuestas familiares en distintos barrios de la ciudad.

La plaza de María Pita volverá a ser el gran escenario de las fiestas, con la celebración de las Noites de María Pita, que contarán con un cartel variado y con artistas de primer nivel. El ciclo se abrirá el 1 de agosto con Luz Casal, tras el pregón de Lucía Veiga, y contará también con las actuaciones de Mercedes Peón (2 de agosto), La Delio Valdez (3 de agosto) y el macroevento Los40 Summer Live (4 de agosto), con artistas como DePol, Enol o Chiara Oliver.

Tras el paréntesis del Noroeste Estrella Galicia, el programa musical continuará con Ginebras (9 de agosto), el espectáculo familiar 'El libro de la Selva' (10 de agosto), The Rapants (11), y la actuación de la orquesta Los Satélites, coincidiendo con el eclipse (12 de agosto) y el concierto de Fillas de Cassandra (13). Cerrará el ciclo Israel Fernández el 15 de agosto. Además, el Teatro Colón acogerá el día 9 el espectáculo 'As Time Goes By', homenaje a Frank Sinatra, a cargo de Borja Quiza.

Junto a las Noites de María Pita, el programa vuelve a incorporar grandes citas ya consolidadas. El Festival Noroeste Estrella Galicia celebrará una nueva edición del 5 al 8 de agosto, acompañado del Noroestiño entre el 6 y el 9, reforzando el papel de la ciudad como referente musical estatal. Entre el 5 y el 9 de agosto tendrá lugar también el Certamen de Habaneras, que llevará la música coral al Teatro Colón y a la plaza de María Pita. Otro de los momentos más esperados será la Batalla Naval, el 14 de agosto, una de las citas más multitudinarias de las fiestas.