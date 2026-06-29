Empieza el corte de tráfico de tres meses en la Tercera Ronda

Que el periodo lectivo ya haya terminado y que muchas personas estén ya de vacaciones ha favorecido este lunes que el corte de tráfico que se ha iniciado en la Tercera Ronda de A Coruña se llevase a cabo sin grandes problemas de circulación. La que es una de las arterias principales de entrada y salida de la ciudad sufrirá desde este lunes, 29 de junio, y hasta finales de septiembre diversas incidencias de tráfico en varias fases de los trabajos.

Según informaron desde el Gobierno local, la primera de las fases se inicia esta semana con la demolición de la mediana de hormigón central en el trecho más cercano a la rotonda del Pavo Real, en los accesos al futuro barrio de Visma. Esta actuación continuará durante los primeros días de julio y mientras dure se llevarán a cabo cortes de tráfico, aunque la circulación seguirá habilitada con dos carriles por sentido.

Estos trabajos forman parte de las obras de urbanización del núcleo de San Pedro de Visma, que precisará de una infraestructura de movilidad adaptada a lo que será en los próximos años un nuevo barrio con más de 3.600 viviendas.

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Así, la obra que ejecutará el Ayuntamiento se iniciará con una reconfiguración de la glorieta que conecta Visma con la Tercera Ronda, con trabajos entre la salida del falso túnel y la localización actual de la rotonda. Así, pasará a contar con dos carriles de circulación por cada sentido, lo que, según fuentes municipales, ayudará a mejorar los accesos a la ciudad, creando además recorridos peatonales y nuevas aceras, además de un nuevo trecho de carril bici que estará conectado con el futuro de Visma y zonas de aparcamiento.

Aprovechando la intervención en la rotonda, el Ayuntamiento también reformará el saneamiento de pluviales, residuales, abastecimiento, red eléctrica, gas e iluminación pública.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, hizo hincapié en la importancia de esta obra, "que no solo es necesaria para crear los futuros accesos al barrio de Visma, sino también para mejorar las conexiones con Visma de Arriba".