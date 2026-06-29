El número de inquilinos cayó en más de 5.400 en diez años

Una transeúnte observa pisos en oferta en una escaparate de A Coruña Quintana

“Todo o que supoña unha aposta pola vivenda é responder a principal preocupación que teñen os cidadáns”, decía el teniente de alcaldesa, José Manuel Lage, en una comparecencia reciente, donde reconoció que existe una “emerxencia social” en torno a la vivienda. Y la solución más rápida no es que la gente pueda comprar su propia vivienda, sino que se convierta en inquilinos. Esa es la apuesta del Gobierno local, que, por lo demás, va en contra de la tendencia, porque en diez años más de 5.400 viviendas pasaron de alquiler a régimen de propiedad.

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“Nos defendemos –e así llo trasladamos ao Goberno central e autonómico– que facilite que as persoas podan acceder a unha vivenda”. Esta sería la primera prioridad de las administraciones. Desde el Ayuntamiento recuerdan que no tienen competencias directas pero que, en la medida de sus posibilidades, colaboran con las que sí lo tienen para facilitar el desarrollo de hogares. Lage insistió: “Prioritariamente, consideramos que hai que apostar pola vivenda de aluguer que lle facilita ás persoas acceder a un fogar”.

El alquiler es la única salida para los demandantes de vivienda que no pueden ahorrar lo suficiente par la entrada de una hipoteca. Sin embargo, en los últimos años, el número de inquilinos en la ciudad no ha dejado de caer. Si se observan los datos del Observatorio Urbano, se saca la conclusión de que la mayor parte de los coruñeses viven en régimen de propiedad.

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La declaración de zona de mercado residencial tensionado permite estabilizar los precios. En el lado negativo, se reduce la oferta, aunque recientemente la alcaldesa, Inés Rey, dijo: “Evidentemente hay menos contratos en los portales inmobiliarios, pero eso se debe a que hay más estabilidad, no porque los propietarios tengan miedo de alquilar”.

cifraS 552 euros el metro cuadrado es lo que subió en solo año el precio de la vivienda, de 2024 a 2025, según datos que extrae del INE el Observatorio Urbano 783 viviendas en alquiler existen en el Distrito 1 (Ciudad Vieja, La Marina y los Cantones) el de más alta proporción de A Coruña, con un 33,73% 20 llamadas recibe al día la Oficina Municipal de vivienda y la gran mayoría sobre la zona de mercado residencial tensionado 20.904 pisos alberga el distrito 7 (Os Castros, Monelos, Matogrande), el que más tiene, y el 24% están en régimen de alquier

Cambio de paradigma

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) organizados a intervalos de diez años, muestran que el número de viviendas creció entre 2001 y 2011 más de un 15%, llegando al pico de 96.149 viviendas este último año. Era la época de bonanza económica y de la burbuja inmobiliaria. Pero este aumento en la oferta de viviendas se basaba sobre todo en el alquiler, que pasó de 61.561 viviendas a 74.690. En cambio, el número de viviendas en propiedad creció de manera más moderada en ese decenio, pasando de 19.580 a 21.450.

Curiosamente, a partir de 2011 y hasta 2021 se dio el fenómeno inverso: aumentó el número de viviendas en propiedad. Pero, como para entonces había estallado la burbuja inmobiliaria y ya no se construía, esto conllevó que se redujera el número de pisos en alquiler, menguando la oferta en 5.441. En 20 años, ha pasado de sumar el 76% de la vivienda a ser el 73%.

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Esto no sería tan grave si no fuera porque, según las estadísticas, en el decenio comprendido entre 2011 y 2021 se destruyó vivienda, pasando de 96.140 a 93.930. Este quizá sea uno de los factores por los que el precio de la vivienda de menos de cinco años, la más deseable, comenzó a escalar casi ininterrumpidamente desde 2018.

Lo mismo ocurre con las viviendas de más de cinco años: comienzan a subir en 2018 y, tras un ligero descenso en 2022, disparan su valor en 2025, cuando llegó a 2.348 euros el metro cuadrado. Con unos precios tan altos, muy pocos pueden permitirse adquirirla, de ahí que el Ayuntamiento proponga el alquiler como única salida.

Hay que decir que la proporción entre inquilinos y propietarios cambia mucho según los distritos. El distrito con más inquilinos es el número uno, que comprende la Ciudad Vieja, los Cantones y La Marina, donde la proporción de alquiler es la más alta: 33,73%. Por el contrario, el lugar donde hay más residentes en régimen de propiedad es el distrito número nueve, que abarca Elviña, A Zapateira, Mesoiro y Novo Mesoiro.

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Alquilar es más barato, pero sigue siendo considerable, sobre toco cuando se trata de firmar un nuevo contrato. El portal Idealista señala en un estudio con datos de 2026 que acceder a una vivienda en alquiler consume el 35% de los ingresos netos de una familia media en España. Para la compra, la proporción cae de forma notable hasta el 25%, sin considerar el ahorro previo necesario para obtener financiación. A nivel provincial, en A Coruña el esfuerzo para alquilar es del 21%.

Pero es que el portal inmobiliario destaca que la ciudad herculina es una de las capitales de provincia donde el comprador tiene que hacer mayor esfuerzo para adquirir un nuevo hogar Con un 25% de los ingresos netos, se sitúa por detrás de las grandes ciudades, pero delante de Granada y Santa Cruz de Tenerife. La elección parece clara.