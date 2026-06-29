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El barco 'Plancius', a bordo del cual Cholo Ramón realizará la siguiente parte de su aventura
A Coruña

El diario de un coruñés a las puertas del Polo Norte: ¿un crucero de 3.000 personas en un pueblo de 2.400?

Cholo Ramón embarca en Svalbard para continuar con su aventura por el Ártico

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
29/06/2026 10:54

Tras los primeros días en tierra en el archipiélago Svalbard, el fotógrafo y naturalista coruñés Cholo Ramón inicia la segunda fase de su aventura a las puertas del Polo Norte. En ella se embarcará en el buque 'Plancius' para reconocer desde el mar la flora y fauna de la zona.

En su 'videodiario' muestra cómo llegó en zodiac hasta el barco, que esperaba en las aguas de Svalbard, además de imágenes curiosas de la localidad noruega, como ver compartir carretera a un grupo de aves y coches.

Un grupo de aves cruza una carretera en el archipiélago de Svalbard
Un grupo de aves cruza una carretera en el archipiélago de Svalbard
Cholo Ramón

"Ya estamos en marcha. Ya los primeros fulmares, araos de Brunnich, araos aliblancos... Y lo bueno que está por venir. Mañana más, si es posible, porque aquí la cobertura se complicada", explica en su video Cholo Ramón.

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Los fulmares de los que habla el coruñés son un género de aves habitual del hemisferio boreal y muy parecidos a las gaviotas que se ven por Galicia, aunque no están emparentadas con ellas. Mientras, el arao de Brünnich es también una especie de ave que se distribuye por las costas árticas, lo mismo que los araos aliblancos, típicos de las costas rocosas y los acantilados como los que compone el litoral del archipiélago noruego de Svalbard.

Antes de subir al barco, el naturalista coruñés también quiso dejar para la reflexión una circunstancia con la que se encontró antes de poner rumbo marítimo: "Ahí veis un tremendo crucero de 3.000 personas en un pueblo de 2.400 personas. Ahí lo dejo para vuestra reflexión".

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