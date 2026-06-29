El Ayuntamiento no será parte en el proceso contra Miguel Lorenzo

Miguel Lorenzo, antes de entrar en los juzgados de Capitán Juan Varela javier Alborés

Era un puro trámite, pero siempre hay espacio para sorpresas: a las 11.00 horas de hoy estaba previsto un acto de conciliación en los juzgados entre Miguel Lorenzo, portavoz del PP, y la alcaldesa, Inés Rey. Lorenzo la había acusado de presionar a unas funcionarias, lo que le había valido una denuncia de la regidora. Esta había usado los servicios jurídicos pero finalmente actuará a título personal.

"En su día, el PP denunció el escándalo por las obras irregulares que hizo José Manuel Lage -explicó Lorenzo-y un particular presentó una denuncia a Fiscalía, que requirió al Ayuntamiento una documentación. Una serie de Funcionarias dijeron que vivían una situación extraña que ellas definieron como un acoso". Según Lorenzo, él solo "verbalizó lo que ya se sabía.

"Hoy vengo aquí porque la alcaldesa quiere que le pide disculpas, que me retracte, y no voy a hacerlo porque todo lo que digo es verdad", declaró. El portavoz del PP señala que hay funcionarias que han declarado en otros procedimientos denunciando este tipo de situaciones. "Llegado el momento procesal oportuno, lo demostraré", prometió Lorenzo, que cree que lo que la alcaldesa quiere es "callar a la oposición".