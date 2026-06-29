El 21% de las ofertas para rentas en A Coruña desaparecen antes de 24 horas, según Idealista

Oficina Municipal de Vivienda Carlota Blanco

Una de las cosas que han aprendido por las malas los buscadores de viviendas es que hay que estar atentos a los avisos. Unos minutos pueden ser la diferencia entre hacerse con el piso que estaban buscando o que se escape entre los dedos. No hay tiempo ni siquiera para pensar ni para consultar. Según un estudio publicado por Idealista, el portal inmobiliario, en A Coruña el 21% de las ofertas de alquiler desaparecen antes de 24 horas. Es lo que denomina “alquiler exprés”.

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El estudio recoge datos del primer trimestre de 2026 en toda España y señala que la media nacional es del 16%, así que A Coruña la supera con creces. Por supuesto, no puede compararse con los porcentajes de las grandes ciudades como San Sebastián, Barcelona y Girona, donde el 40% son exprés. Sin embargo, A Coruña tiene el dudoso honor de encabezar el ansia por el alquiler, porque ninguna otra ciudad gallega figura en la lista que ofrece el portal inmobiliario.

Mercado tensionado

Quizá la rapidez con la que las viviendas en alquiler desaparecen tiene algo que ver con la escasez que algunos señalan que provoca la designación de mercado tensionado. La alcaldesa, Inés Rey, siempre ha asegurado que el único efecto que ha tenido la medida es reducir el precio medio del alquiler, que ronda los 700 euros. En cuanto a la desaparición de cientos de ofertas en los portales inmobiliarios se debe a que muchos inquilinos ya no tienen que abandonar sus hogares por la subida de las rentas, así que se trataría de un síntoma de estabilidad.

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Pero lo cierto es que el alquiler temporal (generalmente de unos meses a menos de un año) supera al tradicional y ya representa el 56% de los anuncios publicados en las plataformas inmobiliarias. En realidad, el precio de los pisos en arrendamiento de larga estancia supera en el 43% de los casos los mil euros al mes. Detrás de esto también se podría encontrar el alto número de pisos turísticos que, al no cumplir con los requisitos que marca la ordenanza municipal, se pasaron al alquiler temporal para estudiantes o para profesores, entre otros.

La atención que genera la declaración de A Coruña como zona de mercado tensionado es muy alta, como prueba el hecho de que la Oficina Municipal de Vivienda, que lleva poco más de un año abierta y ofrece asesoramiento gratuito sobre alquiler (rentas, derechos, obligaciones). Sus empleados responden a 20 preguntas a la semana, y tres de cada cuatro corresponden a la Zona de Mercado Residencial Tensionado. 