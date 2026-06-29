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A Coruña

Detenido un vecino de Labañou con antecedentes de violencia tras el crimen de Los Rosales

La Policía sigue investigando la muerte del hombre de más de 50 años apuñalado ayer

Abel Peña
Abel Peña
29/06/2026 21:55
Según las primeras investigaciones, el hombre asesinado en Los Rosales fue apuñalado en el jardín y terminó falleciendo en la acera
Escenario del crimen, ayer
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La Policía Nacional ha detenido a un vecino de Labañou en el marco de la investigación de la muerte por una cuchillada de un vecino del Grupo de Viviendas de María Pita en una zona verde de Los Rosales. Fuentes cercanas señalan que el individuo tiene antecedentes de violencia y sufre trastornos mentales.

Según detallan las mismas fuentes, el individuo ha llegado a usar armas blancas y también ha provocado un incendio en una ocasión. Por la proximidad temporal y de localización podría tratarse del autor de la puñalada mortal que acabó con el hombre de 50 años ayer a la 13.30 horas.

El suceso fue muy extraño: el hombre fue abordado por alguien embozado, que le apuñaló una única vez en el cuello. La víctima pudo dar varios pasos más antes de caer desplomado en Travesía de los Rosales, donde murió. 

Según las primeras investigaciones, el hombre asesinado en Los Rosales fue apuñalado en el jardín y terminó falleciendo en la acera

Un hombre muere apuñalado en Los Rosales

Más información

Esta forma de actuar parece premeditada y hace pensar a las autoridades en un ajuste de cuentas. Algunas informaciones mencionan a un hombre con manos tatuadas, pero no se trataría del individuo que permanece bajo custodia por la Policía

En todo caso, la inesperada muerte, la segunda violenta que registra A Coruña este año después de que en abril apareciera un cadáver de un hombre en su domicilio de Os Mallos, ha causado conmoción en la zona, a la que muchos vecinos se acercaron hoy.

En primer lugar, porque se dio en un contexto inusual, una mañana de domingo en un barrio tranquilo. Por otro lado, la víctima ha vivido en el Grupo de Viviendas de María Pita toda la vida, como gran parte de su familia,  incluida su madre, residente en Los Rosales. 

Todos los vecinos lo recuerdan como un hombre tranquilo, que se dedicaba a pasear a su perro y cliente habitual de algunos bares de la zona. Sin embargo, fuentes policiales señalan que en su historial también figuran antecedentes violentos: por intento de homicidio y por violencia de género. 

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