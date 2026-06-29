Policía Local Archivo El Ideal Gallego

Alrededor de las nueve de la tarde tuvo lugar un incidente en Vioño, cerca del cruce de la ronda de Outeiro con la avenida de Arteixo. Un joven al volante de un patinete eléctrico circulaba por la acera atropellando a los peatones que encontraba a su paso.

Al lugar acudió la Policía Local que cerró el paso al joven. Este, que se encontraba en un estado de gran excitación, y muy agresivo, atacó a los agentes municipales, que le detuvieron.

El joven fue trasladado al Chuac, donde fue examinado. se sospecha que puede haber consumido alguna sustancia. Ninguno de los peatones arrollado sufrió heridas de importancia.