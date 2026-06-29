Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Detenido un joven en patinete que  circulaba por la acera arrollando a los peatones en la ronda de Outeiro

La Policía Local tuvo que arrestarlo porque se enfrento a ellos y trató de agredirlo

Abel Peña
Abel Peña
29/06/2026 22:15
Policía Local
Policía Local
Archivo El Ideal Gallego
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Alrededor de las nueve de la tarde tuvo lugar un incidente en Vioño, cerca del cruce de la ronda de Outeiro con la avenida de Arteixo. Un joven al volante de un patinete eléctrico circulaba por la acera atropellando a los peatones que encontraba a su paso

Al lugar acudió la Policía Local que cerró el paso al joven. Este, que se encontraba en un estado de gran excitación, y muy agresivo, atacó a los agentes municipales, que le detuvieron. 

El joven fue trasladado al Chuac, donde fue examinado. se sospecha que puede haber consumido alguna sustancia. Ninguno de los peatones arrollado sufrió heridas de importancia. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Una persona camina por delante de la sede del Tribunal Supremo de EEUU en Washington DC

EEUU abre camino para ejecutar los laudos de las energías renovables
EP
Parquímetro ubicado en Santa Cristina

El alcalde de Oleiros justifica el cobro de la ORA a residentes para fomentar la rotación
Fran Moar
El acto se celebró en el pazo de Mariñán, en Bergondo

Un itinerario enoturístico reivindica la tradición vitivinícola de Betanzos
Lucía Tenreiro
Policía Local

Detenido un joven en patinete que circulaba por la acera arrollando a los peatones en la ronda de Outeiro
Abel Peña