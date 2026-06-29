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A Coruña

Abanca nombra a dos nuevos consejeros y aprueba las cuentas anuales

La entidad  destaca que superó con “claridad” sus objetivos de negocio y resultado para el 2025

Iván Aguiar
Iván Aguiar
29/06/2026 11:55
Junta de Accionistas de Abanca
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La Junta General de Accionistas de Abanca, presidida por su consejero delegado, Francisco Botas, validó en su reunión anual ordinaria, las cuentas anuales y el informe de gestión de la entidad y su grupo correspondientes al ejercicio 2025. 

También se respaldaron, por mayoría, el resto de las propuestas de acuerdo recogidas en el orden del día de la sesión, en la que estuvo representado el 84,17% del capital social de la entidad, según informa el banco con sede operativa en A Coruña.

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Además, la junta emitió un mensaje de apoyo para el pueblo de Venezuela, que sufre las trágicas consecuencias del doble terremoto ocurrido el pasado miércoles.

El banco destaca que superó con “claridad” sus objetivos de negocio y resultado para el año, acreditando su “capacidad para generar ingresos recurrentes a través de su modelo de negocio”. “La entidad logró un desempeño superior al resto de las entidades españolas comparables en generación de resultado recurrente: se ha situado en uno de los dos primeros puestos en los rankings por variación de margen de intereses, de ingresos por prestación de servicios y de margen básico”. Asegura.

Nombramientos

La junta de accionistas también aprobó las propuestas de acuerdo relativas a la composición de sus órganos de gobierno: los nombramientos de Antonio Crespo Ybáñez y Alfonso de Castro González como nuevos consejeros independientes, la reelección para los próximos tres años de Leticia Iglesias Herraiz y la ratificación de Javier Alonso Ruiz-Ojeda.

Antonio Crespo Ybáñez es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE). Cuenta con un grado en Derecho y Economía y un máster en Sistema Fiscal Internacional por Indiana University. La entidad bancaria explica que acumula una amplia experiencia de 40 años en los sectores tecnológico y de consultoría.

Alfonso de Castro González es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valladolid. Cuenta con un máster en Administración de Empresas (MBA) por el Instituto de Empresa (IE) y con el Programa de Dirección General del IESE. Desarrolló una extensa carrera internacional de más de 30 años en diferentes sistemas financieros, como Estados Unidos, España, países de Latinoamérica (México, Brasil, Argentina, Chile, Venezuela), Polonia, Reino Unido y Asia.

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