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A Coruña

A Coruña rinde homenaje a las víctimas del seísmo de Venezuela

La Corporación local guardó un minuto de silencio en la plaza de María Pita

Abel Peña
Abel Peña
29/06/2026 13:44
La Corporación municipal celebra un minuto de silencio por el terremoto de Venezuela.jpg
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Javier Alborés
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En A Coruña reside una importante comunidad de venezolanos. Por eso la ciudad se ha tomado muy en serio el terremoto que ha asolado el país caribeño y que ha dejado cientos de muertos. Hoy la Corporación municipal ha guardado un minuto de silencio frente a María Pita

Además de actos simbólicos, también desde A Coruña ha partido ayuda. Numerosas entidades se han movilizado para enviar suministros básicos y varios locales por toda la ciudad recogen donaciones. Incluso dos bomberos coruñeses se encuentran ya en la zona cero, La Guaira, participando en las labores de rescate. 

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