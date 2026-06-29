A Coruña rinde homenaje a las víctimas del seísmo de Venezuela

La Corporación municipal celebra un minuto de silencio por el terremoto de Venezuela.jpg Javier Alborés

En A Coruña reside una importante comunidad de venezolanos. Por eso la ciudad se ha tomado muy en serio el terremoto que ha asolado el país caribeño y que ha dejado cientos de muertos. Hoy la Corporación municipal ha guardado un minuto de silencio frente a María Pita.

Además de actos simbólicos, también desde A Coruña ha partido ayuda. Numerosas entidades se han movilizado para enviar suministros básicos y varios locales por toda la ciudad recogen donaciones. Incluso dos bomberos coruñeses se encuentran ya en la zona cero, La Guaira, participando en las labores de rescate.