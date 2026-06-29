A Coruña acogerá en 2027 el mayor congreso de sostenibilidad a nivel mundial

Una usuaria de BiciCoruña circula por las calles de la ciudad Archivo El Ideal Gallego

A Coruña se convertirá por unos días en el epicentro de la sostenibilidad a nivel mundial. Entre el 14 y el 16 de junio de 2027 la ciudad acogerá el mayor congreso de sostenibilidad del mundo, una cita que congregará en la urbe a más de 500 investigadores, profesionales y responsables de políticas públicas de distintos países para debatir sobre los desafíos y oportunidades de la transición hacia sociedades más sostenibles.

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Así lo anunciarán los profesores e investigadores de la UDC y actuales coordinadores de la Red Internacional de Investigadores sobre Sostenibilidad de la International Association for People-Environment Studies (IAPS), Ricardo García Mira y Cristina García Fontán, quienes desde esta mañana -y hasta el próximo viernes, 3 de julio- participan en el Congreso Bienal de IAPS de este 2026, que se celebra en la ciudad de Guildford (Reino Unido).

Durante este encuentro científico internacional, ambos investigadores presentarán sus más recientes trabajos de investigación en el ámbito de la sostenibilidad, la relación entre las personas y el medio ambiente y las transformaciones sociales y territoriales necesarias para afrontar los retos del cambio global. Además de su participación científica, García Mira y García Fontán defenderán la celebración del próximo encuentro internacional de la Red de Sostenibilidad de IAPS, que tendrá lugar el próximo 2027 en A Coruña.

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Un espacio de referencia

La elección de A Coruña como sede del encuentro de 2027 constituye un reconocimiento al trabajo desarrollado desde Galicia en el ámbito de la investigación sobre sostenibilidad y refuerza el papel de la ciudad como espacio de referencia para el intercambio de conocimiento científico internacional. El congreso del próximo año se plantea como un foro interdisciplinar destinado a promover nuevas respuestas a los desafíos contemporáneos relacionados con la sostenibilidad, favoreciendo el diálogo entre las ciencias sociales, ambientales y territoriales, así como la colaboración entre investigadores, instituciones y actores sociales.

En este sentido, la Red Internacional de Investigadores sobre Sostenibilidad constituye uno de los principales espacios de reflexión y cooperación científica sobre las relaciones entre las personas, los entornos y la sostenibilidad, impulsando investigaciones orientadas a generar conocimiento y soluciones innovadoras para la construcción de comunidades más resilientes, inclusivas y sostenibles. Así, la participación de García Mira y García Fontán en Guildford no solo destacará los avances en sostenibilidad, sino que también posicionará a A Coruña como sede clave del evento futuro, reafirmando su papel en la investigación internacional sobre entornos sostenibles.