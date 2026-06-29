Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

A Coruña acogerá en 2027 el mayor congreso de sostenibilidad a nivel mundial

Los profesores e investigadores de la UDC Ricardo García Mira y Cristina García Fontán defenderán la candidatura en Guildford ante más de 500 responsables de políticas públicas de distintos países

Dani Sánchez
Dani Sánchez
29/06/2026 11:34
Una usuaria de BiciCoruña circula por las calles de la ciudad
Una usuaria de BiciCoruña circula por las calles de la ciudad
Archivo El Ideal Gallego
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

A Coruña se convertirá por unos días en el epicentro de la sostenibilidad a nivel mundial. Entre el 14 y el 16 de junio de 2027 la ciudad acogerá el mayor congreso de sostenibilidad del mundo, una cita que congregará en la urbe a más de 500 investigadores, profesionales y responsables de políticas públicas de distintos países para debatir sobre los desafíos y oportunidades de la transición hacia sociedades más sostenibles.

La investigadora María Barreiro, delante de la facultad de Economía y Empresa de la Universidad de A Coruña

María Barreiro | “Fuera de España hay clubes de fútbol interesados en ser sostenibles”

Más información

Así lo anunciarán los profesores e investigadores de la UDC y actuales coordinadores de la Red Internacional de Investigadores sobre Sostenibilidad de la International Association for People-Environment Studies (IAPS), Ricardo García Mira y Cristina García Fontán, quienes desde esta mañana -y hasta el próximo viernes, 3 de julio- participan en el Congreso Bienal de IAPS de este 2026, que se celebra en la ciudad de Guildford (Reino Unido).

Durante este encuentro científico internacional, ambos investigadores presentarán sus más recientes trabajos de investigación en el ámbito de la sostenibilidad, la relación entre las personas y el medio ambiente y las transformaciones sociales y territoriales necesarias para afrontar los retos del cambio global. Además de su participación científica, García Mira y García Fontán defenderán la celebración del próximo encuentro internacional de la Red de Sostenibilidad de IAPS, que tendrá lugar el próximo 2027 en A Coruña.

El director de Tranvías, Ignacio Prada, posa en un autobús

Tranvías, una empresa de 125 años subida al autobús en A Coruña: “Tenemos una trascendencia histórica”

Más información

Un espacio de referencia

La elección de A Coruña como sede del encuentro de 2027 constituye un reconocimiento al trabajo desarrollado desde Galicia en el ámbito de la investigación sobre sostenibilidad y refuerza el papel de la ciudad como espacio de referencia para el intercambio de conocimiento científico internacional. El congreso del próximo año se plantea como un foro interdisciplinar destinado a promover nuevas respuestas a los desafíos contemporáneos relacionados con la sostenibilidad, favoreciendo el diálogo entre las ciencias sociales, ambientales y territoriales, así como la colaboración entre investigadores, instituciones y actores sociales.

En este sentido, la Red Internacional de Investigadores sobre Sostenibilidad constituye uno de los principales espacios de reflexión y cooperación científica sobre las relaciones entre las personas, los entornos y la sostenibilidad, impulsando investigaciones orientadas a generar conocimiento y soluciones innovadoras para la construcción de comunidades más resilientes, inclusivas y sostenibles. Así, la participación de García Mira y García Fontán en Guildford no solo destacará los avances en sostenibilidad, sino que también posicionará a A Coruña como sede clave del evento futuro, reafirmando su papel en la investigación internacional sobre entornos sostenibles.

‘A Gran Corrente’ en las playas de Riazor y Orzán

Una 'gran corriente' de personas se pasa el 'planeta' de playa en playa en A Coruña

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Lorenzo conciliacion

El Ayuntamiento no será parte en el proceso contra Miguel Lorenzo
Abel Peña
Junta de Accionistas de Abanca

Abanca nombra a dos nuevos consejeros y aprueba las cuentas anuales
Iván Aguiar
Una usuaria de BiciCoruña circula por las calles de la ciudad

A Coruña acogerá en 2027 el mayor congreso de sostenibilidad a nivel mundial
Dani Sánchez
Los equipos de emergencias de Briegal, durante su trabajo en Venezuela

Los bomberos de A Coruña encuentran varios cadáveres entre los escombros del terremoto de Venezuela
Noela Rey Méndez