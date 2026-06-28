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A Coruña

Un hombre muere apuñalado en Los Rosales

El suceso se produjo sobre las 13.30 horas

Abel Peña
Abel Peña
28/06/2026 14:31
Agentes de la Policía en el lugar en el que se produjo el crimen de Los Rosales
Agentes de la Policía en el lugar en el que se produjo el crimen de Los Rosales
Germán Barreiros
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Un hombre falleció este mediodía en A Coruña después de ser apuñalado por otro varón en el barrio de Los Rosales.

Según las primeras informaciones, el suceso se produjo en la confluencia entre las calles de Manuel Azaña y Emilio González López sobre las 13.30 horas.

La Policía Local, en el lugar en el que se produjo el apuñalamiento mortal en Los Rosales
La Policía Local, en el lugar en el que se produjo el apuñalamiento mortal en Los Rosales
A.P.

Un hombre que llevaba la cara tapada se abalanzó sobre otro y le apuñaló en el cuello, causándole la muerte.

Agentes de la Policía en el lugar en el que se produjo el crimen de Los Rosales
Agentes de la Policía investigan la zona del crimen
Germán Barreiros

La investigación preeliminar apunta a que el asesinato se pudo deber a un ajuste de cuentas.

Agentes de la Policía en el lugar en el que se produjo el crimen de Los Rosales
El lugar permanece acordonado
Germán Barreiros

La Policía local ha acordonado la zona y los agentes de la Científica están examinando el lugar de los hechos, que está situado justo enfrente de una residencia de personas mayores. La Policía tiene acordonada gran parte de la zona verde, lo que indicaría que la agresión tuvo lugar en ese parque y el fallecido murió una vez en la acera.

Vecinos de la zona identificaron a la víctima como un hombre de unos cincuenta años que también reside en el barrio de Los Rosales.

Información en elaboración

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