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A Coruña

Los últimos proyectos de Trison: de un sistema para mostrar animales a los paneles de un aeropuerto

La empresa tecnológica con sede en Sada tiene presencia en más de 100 países de todo el mundo

Iván Aguiar
Iván Aguiar
28/06/2026 04:30
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Sistema instalado en el acuario de Lyon 
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Trison es una empresa con sede en Espíritu Santo (Sada) que está especializada en la instalación de sistemas audiovisuales como pantallas, sonido y tecnología interactiva. Su accionista mayoritario es el fondo de inversión luxemburgués L–Gam y trabaja con sectores como la moda, comercio al por menor, lujo, banca, centros comerciales y deportes, entre otros.

La compañía tiene presencia en más de 100 países, en los que ha desarrollado destacados proyectos. Entre los más recientes, figuran la renovación completa del anillo LED interior y la instalación de una nueva señalización digital para uno de los principales recintos de eventos en vivo de Alemania, el Barclays Arena de Hamburgo.

Oficinas centrales de Trison en Sada (A Coruña)

La coruñesa Trison sale de compras para avanzar en su expansión internacional

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Este imponente recinto necesitaba sustituir un anillo LED, que llevaba en funcionamiento durante más de 17 años. El sistema existente ya no cumplía los estándares técnicos y de un recinto de entretenimiento de alta capacidad. Además, el espacio carecía de una superficie de comunicación digital permanente en su principal punto de acceso público, según explica Trison. La empresa ejecutó la sustitución completa de este sistema con una solución Samsung, concebida como una instalación permanente.

Sin salir del país germano, la compañía gallega participó en otro proyecto en la Terminal 3 del aeropuerto de Frankfurt, uno de los principales centros de aviación de Europa. Allí instaló un anillo LED de más de 21 metros de circunferencia, diseñado para atraer “a los viajeros y conectar la degustación, la narración de historias y los regalos en una experiencia compartida”, según afirma la empresa. Esta terminal aeroportuaria está diseñada inicialmente para gestionar hasta 19 millones de pasajeros al año y establece un nuevo referente para el comercio minorista experiencial en viajes en Europa.

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En las entrañas de Trison, la empresa ideada en A Coruña y que crea experiencias por todo el mundo

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Acuario

Otro de los proyectos se realizó en la ciudad de Lyon, en Francia. Según detalla Trison, el acuario de la ciudad quería ampliar la “experiencia de los visitantes más allá de sus exhibiciones de animales vivos”, llegando “a entornos marinos y especies que el acuario” no alberga ni albergará en cautividad. “El proyecto requería una sala específica que pudiera funcionar diariamente para familias, grupos escolares y visitantes en general, sin equipos visibles y lo suficientemente fiable para su uso público sin supervisión tras la entrega”, afirma.

Con este propósito, diseñó Ocean 360, un sistema que abarca cinco paredes y el suelo de una sala dedicada, con audio sincronizado en todo el espacio. “De esta forma, la integración se adaptó a la geometría irregular de la sala para crear un entorno inmersivo sin fisuras en más de 300 metros cuadrados”, señala la compañía que tiene sus oficinas centrales en el municipio de Sada. Además, el sistema puede ser operado diariamente por el personal del acuario sin necesidad de conocimientos especializados en sistemas audiovisuales. 

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