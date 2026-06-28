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A Coruña

Los dos bomberos de A Coruña ya están en Venezuela para ayudar en los rescates tras los terremotos

El equipo llegado desde España tuvo que aterrizar en Valencia ante la imposibilidad de hacerlo en Caracas por el mal estado del aeropuerto 

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
28/06/2026 14:55
El equipo de bomberos de la ONG Briegal, con los dos procedentes de A Coruña, a su llegada a Venezuela
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David Hermida y Carlos Blanco, los dos bomberos coruñeses que este viernes por la noche partieron hacia Venezuela para colaborar en las tareas de rescate y búsqueda tras los terremotos del día de San Juan, llegaron este domingo al país sudamericano.

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Los efectivos, de la mano de la ONG Briegal, junto a otros agentes de emergencias gallegos (dos de Ferrol, uno de Navantia y otro de As Pontes), se reunieron en Madrid con tres guías caninos, dos del equipo de rescate de Asturias y otro del de La Rioja.

Sin embargo, el grupo se encontró con problemas para despegar y, finalmente, lo hizo con doce horas de retraso sobre el horario previsto.

Finalmente, el equipo de Briegal aterrizó en Venezuela a la una de la madrugada hora local (las siete de la mañana en Galicia). El avión tuvo que dirigirse al aeropuerto de Valencia por la imposibilidad de llegar hasta al de Caracas, muy afectado por los seísmos del 24 de junio.

A continuación, los bomberos se desplazaron en autobuses hacia la zona del campamento base para organizarse e iniciar las tareas de rescate y búsqueda que, en principio, se desarrollarán en la zona de La Guaira.

"Esperamos ser de ayuda y poder ponernos a funcionar lo antes posible. Gracias a todos los que estáis detrás con vuestro apoyo y ánimo", dejaron reflejado a través de sus redes sociales.

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