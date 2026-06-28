Recorte de la noticia Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, la Biblioteca del Castrillón salía a la calle para promover la lectura. Los más pequeños participaron en los cuentacuentos, así como los jóvenes, padres y abuelos que participaron en otras actividades diferentes. Un programa exitoso que contó con 600 consultas registradas en la primera semana. En 1951, hace 75 años, la ciudad vivía una doble tragedia, al morir un coruñés en accidente de avión y su hermano, al ir a dar la noticia a un familiar.

Portada 28 de junio de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años | La Biblioteca del Castrillón sale a la calle para promover la lectura

Promover el hábito de lectura entre los vecinos es el objetivo de la pionera iniciativa que emprendieron hace una semana los encargados de la biblioteca del Castrillón. Con la llegada del buen tiempo, han decidido sacar cientos de libros a la plaza. Los más pequeños participaron en los cuentacuentos, mientras que los jóvenes prefieren los comics. Los padres y abuelos que llevan a los niños también se entretienen con las revistas y los periódicos. Las novelas de narrativa actual y los libros de manualidades y de recetas atraen a todos los que bajan a pasear a la plaza a media tarde. Una prueba del éxito del programa son las 600 consultas registradas en la primera semana. También se pueden hacer préstamos, ya que la biblioteca sigue ofreciendo todos sus servicios. La actividad se celebrará durante todo el verano entre las cinco y las siete de la tarde. Los organizadores afirman que decidieron sacar los libros a la calle porque en las tardes de verano la biblioteca se queda vacía. Así, los niños leen y escuchan los cuentos al aire libre.

Portada 28 de junio de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | Muere un coruñés en accidente de avión y su hermano, al ir a dar la noticia

Ocho muertos en accidente de avión en Morón de la Frontera, uno de ellos, coruñés. Cuando realizaba vuelos de prácticas esta madrugada un aparato ‘Junkers’ de la escuela de Pilotos de Jerez de la Frontera, a cuatro kilómetros de Morón, a la altura del campo de Los Arenales, el aparato comenzó a volar con dificultad y muy bajo, y al tocar tierra se incendió y perecieron todos los tripulantes. Conocida la noticia de este doloroso accidente en nuestra ciudad aumentó de volumen por darse la circunstancia de que entre las víctimas de la catástrofe se encuentra un coruñés. Se trata del conocido joven don Manuel Paz Durán, de familia muy arraigada entre nosotros y que gozaba de general estimación. Su hermano, don Francisco, prestigioso odontólogo, enterado de la desgracia acaecida se dispuso a salir para Carballo con objeto de notificárselo a un hermano suyo allí residente y utilizando el coche de su propiedad emprendió viaje sintiéndose repentinamente indispuesto y recogido por unos automovilistas se trasladaron a La Coruña, pero desgraciadamente nada pudo hacerse ya que había dejado de existir.