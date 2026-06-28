Estos son los trenes que circularán este lunes en A Coruña durante la huelga de Renfe

Autobuses para trasladar viajeros en la estación intermodal Quintana

La estación de tren de A Coruña verá todavía más complicado su trabajo este lunes. Al 'apagón' total de servicios iniciado este fin de semana por las obras se unirá la huelga convocada por el Sindicato Ferroviario (SF), que interrumpirá en toda España un total de 320 trenes entre los servicios de Alta Velocidad, Media Distancia y Cercanías.

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Según los servicios mínimos publicados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Renfe dejará activos 262 convoyes de Alta Velocidad y Larga Distancia, permitiendo el 73% de la movilidad habitual. Mientras, se mantendrán programados 420 trenes de Media Distancia, operando tan solo el 65% de los viajes programados. En el lado de los Cercanías, su operativa se reducirá a la mitad y tan solo se ofrecerá el 75% del servicio regular en horas punta (de 6.00 a 9.00 horas, de 13.30 a 16.00 horas y de 18.30 a 20.30 horas).

En la estación de A Coruña los servicios mínimos llevarán a que trabajen tres personas en el canal de venta por la mañana y dos por la tarde, es decir, el 33% del personal habitual.

En cuanto a los trenes afectados por la huelga en A Coruña, estos son los que circularán en Media Distancia, donde se ha marcado unos servicios mínimos del 65%.

28 de junio

Vigo-A Coruña 21.50-00.10

29 de junio

A Coruña-Ourense

05.05-07.03

07.00-08.56

10.40-12.38

14.25-16.23

16.30-18.28

20.15-22.13

Ourense-A Coruña

06.40-08.30

07.50-09.40

12.40-14.30

14.25-16.15

16.40-18.30

19.00-20.50

Vigo Urzáiz-A Coruña

05.08-7.45

06.34-08.50

08.00-10.10

10.35-12.45

13.40-16.00

16.30-18.40

17.40-19.45

18.15-20.25

19.35-21.45

21.50-00.10

A Coruña-Vigo Urzáiz

06.15-08.40

07.158-09.27

08.15-10.27

11.15-13.27

13.20-15.42

14.15-16.27

16.15-18.27

17.15-19.26

20.55-23.23

A Coruña - Vigo Guixar

04.458-07.41

14.54-17.54

12.00-15.00

Vigo Guixar - A Coruña

09.15-12.10

20.28-23.20

A Coruña - Ourense

07.05-10.49

A Coruña - Ferrol

12.40-13.58

Ferrol - A Coruña

14.15-15.32

Por su parte, en cuanto a los trenes de alta velocidad y larga distancia, se establece la circulación del 73% de los servicios. En el caso de A Coruña, estos son los que circularán

28 de junio

Santiago - A Coruña

2.28-00.43

29 de junio

A Coruña - Santiago

04.29-05.44

06.25-07.40

10.30-11.45

15.08-16.23

18.47-20.02

Santiago - A Coruña

10.01-11.16

17.45-19.00

20.21-21.36

22.22-23.37

23.28-00.43

Ante esta situación, la operadora ofrece a los viajeros la posibilidad de viajar en el tren más próximo a su horario original o, si así lo prefieren, cambiar o cancelar el billete sin ningún coste a través de sus canales habituales de venta

Esta huelga convocada por el Sindicato Ferroviario (SF) se trata de la primera de las dos huelgas de 24 horas que se van a producir en Renfe -la segunda será el próximo 15 de julio-, coincidiendo con fechas en las que se da inicio a muchos periodos vacacionales por parte de muchos trabajadores.

En el origen del conflicto laboral se encuentra el desacuerdo sobre el futuro de Renfe Mercancías. El sindicato convocante acusa a la empresa de impulsar un "abandono premeditado" del servicio y se opone a la creación de una sociedad mixta con Medway, perteneciente al grupo MSC.

Desde la organización expresan que no se están siguiendo los acuerdos de desconvocatoria de huelga alcanzados el 23 de noviembre de 2023 con el Ministerio de Transportes, así como de los pactos de marzo de 2025 al recortar el volumen de trabajo de esta filial.

El sindicato asegura que se están vulnerando las garantías socio-laborales de la plantilla en el proceso de búsqueda de un socio estratégico para Renfe Mercancías.

Entre los principales agravios sectoriales, la organización destaca la reciente licitación externa del mantenimiento de 65 locomotoras de la serie 333.3 -tareas que antes asumía el personal propio de Renfe Ingeniería y Mantenimiento- y el anuncio del cierre definitivo del Taller de Material Remolcado de Miranda de Ebro.