El diario de un coruñés a las puertas del Polo Norte: primer día, primeras sorpresas
Cholo Ramón vive su primera jornada en Svalbard tras el complejo viaje hasta Noruega
Para el fotógrafo y naturalista coruñés Cholo Ramón este sábado fue el primer día real de su aventura en Svalbard. Tras el complejo viaje que tuvo que emprender para llegar desde Galicia hasta lo más al norte de Noruega, el herculino pudo disfrutar de la primera jornada completa dedicada a este archipiélago a las puertas del Polo Norte. Y primer día, primera sorpresa.
"Primera aproximación a la naturaleza de Svalbard, y primera sorpresa", relata Cholo Ramón a través de su 'videodiario'. Y es que durante su paseo por la costa de Svalbard se ha encontrado con una animal inesperado. "No pensábamos ver tan pronto una morsa. Ese bultito que veis en la playa detrás de mi cabeza es una preciosa morsa solitaria que nos ha alegrado lo que va de mañana", comenta.
La morsa es uno de los muchos animales que están protegidos en Svalbard después de que su presencia en el archipiélago se redujese muchísimo debido a la caza. Junto a la morsa, Cholo Ramón mostró el paisaje que dejan las playas de este espacio septentrional, dominado por la arena, pero también por zonas pedregosas y algunas plantas de vivos colores.
Pero la solitaria morsa no fue la única en 'saludar' a la expedición del coruñés. Cholo Ramón muestra también al falaropo picofino, una especie de ave de pequeño tamaño, y un pequeño zorro ártico.