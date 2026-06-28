El Ayuntamiento renueva la luz y la fontanería del Castillo de San Antón

Castillo de San Antón Archivo El Ideal Gallego

La próxima semana, el Ayuntamiento de A Coruña pondrá en marcha las obras de mejora previstas en el Museo Arqueológico del Castillo de San Antón, una iniciativa impulsada con el objetivo de modernizar las infraestructuras del museo atendiendo a sus necesidades actuales.

La intervención se centrará especialmente en la red de suministro eléctrico, que será renovada de forma integral. Se adecuarán las canalizaciones y también se delimitará un nuevo trazado para las redes de distribución de las instalaciones eléctricas, hidráulicas y de telecomunicaciones.

Además, también se actuará en la fontanería del museo y, de paso, también se ejecutarán mejoras en el itinerario de acceso al Castillo, donde se intervendrá sobre el pavimento de la cuesta existente entre la Casa del Botero y el recinto amurallado.

La alcaldesa, Inés Rey, subrayó la importancia de esta medida, “fundamental para adecuar las instalaciones del Museo Arqueológico y, de esta forma, garantizar la mejor prestación posible del servicio de atención a las personas visitantes”.

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Las obras, adjudicadas a la empresa Tecnored, supondrán una inversión de más de 400.000 euros, financiado con fondos estatales gracias a una subvención del Ministerio de Industria y Turismo que no solo permitirá actuar en San Antón, sino en el conjunto patrimonial de la Ciudad Vieja y su entorno.

La puesta en marcha de las obras de mejora en San Antón abren camino a las siete intervenciones que obtuvieron financiación estatal para actuar en los principales enclaves patrimoniales de la zona.

Las otras seis medidas previstas son la restauración de la plaza de Santa Bárbara, la restauración del mausoleo de Sir John Moore, la puesta en valor de la Casa de la Sinagoga, la puesta en valor del yacimiento de San Francisco, la mejora de la señalización patrimonial de los elementos BIC y del callejero de la Ciudad Vieja y la restauración de la plaza de Azcárraga.

De todas ellas, las tres primeras salieron ya la licitación y las tres últimas irán la fase de concurso próximamente.

Al castillo se suman, además, las obras en el Castro de Elviña, donde también están en marcha importantes actuaciones orientadas a su puesta en valor. Ya están activas las obras de construcción del nuevo centro de apoyo a las actividades arqueológicas en el yacimiento y, además, las del nuevo vallado perimetral que permitirá reforzar la seguridad en el entorno de O Castro.

Inés Rey hizo hincapié en la importancia de estas dos medidas, “clave para potenciar y visibilizar ambos recintos y mejorar la experiencia y disfrute de las personas usuarias”. La regidora puso como ejemplo las visitas guiadas que se llevan a cabo a lo largo de todo el año en el Castillo y el Castro, pero también las recientes actividades de las Jornadas Europeas de la Arqueología, que contaron con la participación de cientos de personas a mediados de mes.