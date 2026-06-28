ef business school gradúa a una nueva promoción lista para liderar el futuro

Foto de familia del acto de clausura del curso 2025-26 de ef business school en el Hotel Áttica 21 Carlota Blanco

La formación de los profesionales que liderarán la transformación de las empresas volvió a ser protagonista ayer en A Coruña. ef business school celebró su Acto de Clausura Académica 2025/2026 en el Hotel Áttica 21 Matogrande, donde los alumnos de sus diferentes programas máster recibieron sus diplomas acompañados por familiares, docentes, representantes institucionales y destacados directivos del tejido empresarial gallego.

La ceremonia puso el broche final a un curso académico marcado por la especialización, la innovación y la conexión permanente con la realidad empresarial.

Varios alumnos en el acto de graduación del curso 2025-26 de ef business school en el Hotel Áttica 21 Carlota Blanco

Los graduados pertenecen a programas como Finanzas Corporativas, Tributación y Asesoría Fiscal, Recursos Humanos y People Analytics, Marketing Digital, Data Science & Business Analytics, Control de Gestión & Business Analytics, Dirección de Proyectos y Executive MBA, áreas consideradas estratégicas para la competitividad de las organizaciones.

Instituciones, empresa y escuela

La mesa presidencial estuvo integrada por Venancio Salcines, presidente de efbs Grupo Educativo; Inés Salcines, directora de efbs Grupo Educativo; Juan Ignacio Borrego, concejal de Educación, Formación e Innovación Tecnológica del Ayuntamiento de A Coruña; Ricardo Cores, padrino de la promoción 2025/2026; y Juan Hernández, director del Máster en Control de Gestión & Business Analytics, en representación del claustro de directores.

La mesa presidencial de la graduación del curso 2025-26 de ef business school Carlota Blanco

Durante la ceremonia intervinieron representantes del ámbito académico, institucional y empresarial, poniendo de manifiesto la estrecha colaboración entre la escuela y el tejido productivo gallego para impulsar la formación de profesionales preparados para responder a los desafíos actuales de las organizaciones.

El modelo educativo de ef business school apuesta por una enseñanza eminentemente práctica, impartida por profesionales en activo y basada en casos reales, simulaciones empresariales y proyectos vinculados a empresas de referencia. Más allá de la formación técnica, la escuela acompaña a cada alumno en el desarrollo de su carrera profesional a través de un departamento especializado en empleabilidad, orientación personalizada y una estrecha conexión con el mundo empresarial.

Inés Salcines, directora de efbs Grupo Educativo Carlota Blanco

Su objetivo no es solo formar especialistas, sino ayudar a construir trayectorias profesionales sólidas y adaptadas a las necesidades reales del mercado.

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Reconocimiento al esfuerzo

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la entrega de los reconocimientos a los mejores expedientes académicos de cada programa, unos galardones entregados por representantes de empresas colaboradoras como Paco & Lola y AV Nadal, en reconocimiento al esfuerzo, la dedicación y la excelencia demostrados durante el curso académico.

Venancio Salcines, presidente de efbs Grupo Educativo Carlota Blanco

La ceremonia también acogió la entrega de los premios de la II Simulación Empresarial, una iniciativa que permite a los alumnos enfrentarse a situaciones reales de dirección y toma de decisiones, desarrollando competencias estratégicas, analíticas y de liderazgo cada vez más demandadas por las empresas.

Un nuevo comienzo

En su intervención, el padrino de la promoción, Ricardo Cores, animó a los graduados a afrontar esta nueva etapa con ambición, responsabilidad y capacidad de aprendizaje continuo, recordando que el éxito profesional se construye desde la adaptación constante y el compromiso con la mejora permanente.

Juan Hernández, en representación de los directores de máster, interviene en el acto Carlota Blanco

El acto concluyó con el tradicional Gaudeamus Igitur, poniendo el broche final a una ceremonia cargada de emoción que reunió a alumnos, familias, docentes, empresas colaboradoras y representantes institucionales para celebrar el final de una etapa académica y el comienzo de nuevos retos profesionales.

Juan Ignacio Borrego, concejal de Educación, Formación e Innovación Tecnológica Carlota Blanco

Con más de 25 años de trayectoria, ef business school se ha consolidado como una de las escuelas de negocios de referencia en Galicia gracias a un modelo educativo basado en la formación práctica, la conexión con las empresas y el acompañamiento al desarrollo profesional de sus alumnos. Este compromiso con la excelencia ha sido reconocido por Forbes, que ha incluido a ef business school durante cuatro años consecutivos (2023, 2024, 2025 y 2026) entre las mejores escuelas de negocios de España, siendo la única escuela de negocios gallega presente de forma continuada en este prestigioso ranking.