ef business school gradúa a una nueva promoción lista para liderar el futuro
La clausura reunió en A Coruña a alumnos, empresas, instituciones y familias para reconocer el talento
La formación de los profesionales que liderarán la transformación de las empresas volvió a ser protagonista ayer en A Coruña. ef business school celebró su Acto de Clausura Académica 2025/2026 en el Hotel Áttica 21 Matogrande, donde los alumnos de sus diferentes programas máster recibieron sus diplomas acompañados por familiares, docentes, representantes institucionales y destacados directivos del tejido empresarial gallego.
La ceremonia puso el broche final a un curso académico marcado por la especialización, la innovación y la conexión permanente con la realidad empresarial.
Los graduados pertenecen a programas como Finanzas Corporativas, Tributación y Asesoría Fiscal, Recursos Humanos y People Analytics, Marketing Digital, Data Science & Business Analytics, Control de Gestión & Business Analytics, Dirección de Proyectos y Executive MBA, áreas consideradas estratégicas para la competitividad de las organizaciones.
Instituciones, empresa y escuela
La mesa presidencial estuvo integrada por Venancio Salcines, presidente de efbs Grupo Educativo; Inés Salcines, directora de efbs Grupo Educativo; Juan Ignacio Borrego, concejal de Educación, Formación e Innovación Tecnológica del Ayuntamiento de A Coruña; Ricardo Cores, padrino de la promoción 2025/2026; y Juan Hernández, director del Máster en Control de Gestión & Business Analytics, en representación del claustro de directores.
Durante la ceremonia intervinieron representantes del ámbito académico, institucional y empresarial, poniendo de manifiesto la estrecha colaboración entre la escuela y el tejido productivo gallego para impulsar la formación de profesionales preparados para responder a los desafíos actuales de las organizaciones.
El modelo educativo de ef business school apuesta por una enseñanza eminentemente práctica, impartida por profesionales en activo y basada en casos reales, simulaciones empresariales y proyectos vinculados a empresas de referencia. Más allá de la formación técnica, la escuela acompaña a cada alumno en el desarrollo de su carrera profesional a través de un departamento especializado en empleabilidad, orientación personalizada y una estrecha conexión con el mundo empresarial.
Su objetivo no es solo formar especialistas, sino ayudar a construir trayectorias profesionales sólidas y adaptadas a las necesidades reales del mercado.
Reconocimiento al esfuerzo
Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la entrega de los reconocimientos a los mejores expedientes académicos de cada programa, unos galardones entregados por representantes de empresas colaboradoras como Paco & Lola y AV Nadal, en reconocimiento al esfuerzo, la dedicación y la excelencia demostrados durante el curso académico.
La ceremonia también acogió la entrega de los premios de la II Simulación Empresarial, una iniciativa que permite a los alumnos enfrentarse a situaciones reales de dirección y toma de decisiones, desarrollando competencias estratégicas, analíticas y de liderazgo cada vez más demandadas por las empresas.
Un nuevo comienzo
En su intervención, el padrino de la promoción, Ricardo Cores, animó a los graduados a afrontar esta nueva etapa con ambición, responsabilidad y capacidad de aprendizaje continuo, recordando que el éxito profesional se construye desde la adaptación constante y el compromiso con la mejora permanente.
El acto concluyó con el tradicional Gaudeamus Igitur, poniendo el broche final a una ceremonia cargada de emoción que reunió a alumnos, familias, docentes, empresas colaboradoras y representantes institucionales para celebrar el final de una etapa académica y el comienzo de nuevos retos profesionales.
Con más de 25 años de trayectoria, ef business school se ha consolidado como una de las escuelas de negocios de referencia en Galicia gracias a un modelo educativo basado en la formación práctica, la conexión con las empresas y el acompañamiento al desarrollo profesional de sus alumnos. Este compromiso con la excelencia ha sido reconocido por Forbes, que ha incluido a ef business school durante cuatro años consecutivos (2023, 2024, 2025 y 2026) entre las mejores escuelas de negocios de España, siendo la única escuela de negocios gallega presente de forma continuada en este prestigioso ranking.